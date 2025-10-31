अकोला

Akola News: तेल्हारा येथील मेंढपाळाचा नदीच्या पाण्यात बुडून मृत्यू

River Accident: तालुक्यातील ग्राम घोडेगाव येथील आस नदीकाठी मेंढ्या चारणाऱ्या ८० वर्षीय मेंढपाळाचा, घरी परत येत असताना, नदीच्या थांबलेल्या पाण्यात पाय घसरून पाण्यात बुडून मृत्यू झाल्याची घटना घटली होती.
Akola News

Akola News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

तेल्हारा : तालुक्यातील ग्राम घोडेगाव येथील आस नदीकाठी मेंढ्या चारणाऱ्या ८० वर्षीय मेंढपाळाचा, घरी परत येत असताना, नदीच्या थांबलेल्या पाण्यात पाय घसरून पाण्यात बुडून मृत्यू झाल्याची घटना घटली होती.

Loading content, please wait...
Akola
police
River
Drowning death
Police Inquiry

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com