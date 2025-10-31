Akola News: तेल्हारा येथील मेंढपाळाचा नदीच्या पाण्यात बुडून मृत्यू

तेल्हारा : तालुक्यातील ग्राम घोडेगाव येथील आस नदीकाठी मेंढ्या चारणाऱ्या ८० वर्षीय मेंढपाळाचा, घरी परत येत असताना, नदीच्या थांबलेल्या पाण्यात पाय घसरून पाण्यात बुडून मृत्यू झाल्याची घटना घटली होती..प्रकरणी तेल्हारा पोलिस स्टेशनमध्ये दि.२९ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी ६.३९ वाजेदरम्यान अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे..मृतकाचे नाव नथ्थू भिकू ठेलारी रा. पूर्णाल फाटा, ता. मुक्ताई नगर, जळगाव खान्देश आहे. मृतकाचा मुलगा फिर्यादी नामे तुकाराम नथ्थू ठेलारी (४०), रा. पूर्णाल फाटा, ता. मुक्ताईनगर याने दिलेल्या फिर्यादीनुसार व जबाणी रिपोर्टवरून तेल्हारा पोलिसांनी बुधवारी (ता.२९) पूर्वी घडलेल्या घटनेची मर्ग क्र.३७/२०२५ प्रमाणे अकस्मात मृत्यूची नोंद घेतली आहे..Akola Crime : दारूसाठी पैसे न दिल्याने मुलाने वडिलांचा घेतला चावा; जीवे मारण्याची दिली धमकी, पत्नीलाही त्याने....तेल्हारा पोलिस निरीक्षक प्रकाश तूनकलवार यांच्या आदेशाने व मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक निलेश ठाकरे यांच्याकडे तपास सोपविण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.