Akola: गुटखा तस्करीवर संयुक्त कारवाई;११.१९ लाखांचा मुद्देमाल जप्त;एकाच्या अटकेने गुटखा तस्करांमध्ये खळबळ

तेल्हारा: अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) आणि तेल्हारा पोलिसांनी संयुक्तरित्या केलेल्या धडक कारवाईत अवैध गुटखा वाहतूक करणारी बोलेरो पिकअप जप्त करून एकूण ११ लाख १९ हजार रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत केला. कारवाईत ६ लाख १९ हजार रुपयांचा प्रतिबंधित गुटखा आणि ५ लाख रुपये किंमतीचे बोलेरो पिकअप वाहन जप्त करण्यात आले असून एका आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. कारवाईमुळे गुटखा तस्करांमध्ये खळबळ उडाली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, तेल्हारा येथील पी. पी. पाटील पेट्रोल पंप परिसरात संशयित बोलेरो पिकअप वाहनाची तपासणी करण्यात आली. तपासणीदरम्यान वाहनातून मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रात प्रतिबंधित असलेला गुटखा व विविध तंबाखूजन्य पदार्थ आढळून आले. गुप्त माहितीच्या आधारे अन्न व औषध प्रशासन आणि पोलिसांनी संयुक्तरित्या ही कारवाई केली. जप्त करण्यात आलेल्या मालामध्ये पान बहारचे ८० पॅकेट, विमलचे ५ रुपयांचे १,८७० पाऊच, विमल किंग पॅकचे ५०६ पॅकेट, विमल बिग पॅकचे ७० पॅकेट, विमल बिग पॅक (होली)चे ९० पॅकेट, राजनिवास प्रीमियमचे २४ पॅकेट तसेच १,७०० तंबाखू पॅकेटचा समावेश आहे. अधिकृत माहितीनुसार, जप्त गुटख्याची एकूण किंमत ६ लाख १९ हजार रुपये आहे. या प्रकरणात बाला जयस्वाल (रा. टुनकी, ता. संग्रामपूर, जि. बुलढाणा) याला अटक करण्यात आली असून आणखी एक आरोपी फरार आहे. .Mumbai Rain Red Alert : मुंबईला पावसाचा तडाखा! कांदिवली, मालाडमध्ये ढगफुटीसदृश पाऊस; हवामान खात्याकडून 'रेड अलर्ट' जारी, पुढील 3 तास महत्त्वाचे.फरार आरोपीचा शोध घेण्यासाठी पोलिस पथके रवाना करण्यात आली असून त्याचा शोध सुरू आहे. ही कारवाई अन्न सुरक्षा अधिकारी रवींद्र सोळंके, किशोर बोरचाटे (अकोला) तसेच गुप्तवार्ता विभागाचे संदीप सूर्यवंशी (अमरावती) यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली. कारवाईत तेल्हारा पोलिस ठाण्याचे ठाणेदार संतोष इंगळे, सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक राजू इंगळे, पोलिस कर्मचारी योगेश उमक, रायटर रामेश्वर गिरी व इतर कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला. .पुढील तपास सुरूया प्रकरणी संबंधितांविरुद्ध अन्न सुरक्षा व मानके कायदा तसेच इतर लागू कायद्यांनुसार गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असून पुढील तपास तेल्हारा पोलिस करीत आहेत. अवैध गुटखा विक्री आणि वाहतुकीविरोधात अशाच प्रकारच्या सातत्यपूर्ण धडक कारवाया करून गुटखा माफियांचे जाळे उद्ध्वस्त करावे, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. तसेच युवकांमध्ये वाढत्या व्यसनाधीनतेला आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने कठोर उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली जात आहे..Lionel Messi: निवृत्ती ते विश्वविक्रम, लिओनेल मेस्सीची लक्षवेधक भरारी.हिवरखेड कारवाईवरही प्रश्नचिन्हहिवरखेड येथे काही दिवसांपूर्वी याच पथकाने गुटखा विक्रीविरोधात कारवाई केली होती. मात्र, गावातील अनेक ठिकाणी गुटख्याची विक्री सुरू असल्याची चर्चा असताना कारवाई केवळ एका दुकानदारापुरतीच मर्यादित राहिल्याने नागरिकांमध्ये प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ‘एकाच दुकानदारावर कारवाई करून इतरांना अभय का?’ असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. अवैध गुटखा विक्री करणाऱ्या सर्वांवर समान निकषांनुसार निष्पक्ष कारवाई करून संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.