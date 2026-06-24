अकोला

Akola: गुटखा तस्करीवर संयुक्त कारवाई;११.१९ लाखांचा मुद्देमाल जप्त;एकाच्या अटकेने गुटखा तस्करांमध्ये खळबळ

Joint FDA and Police Action Against Gutkha Smuggling: तेल्हारा येथे FDA आणि पोलिसांच्या संयुक्त कारवाईत 11.19 लाख रुपयांचा प्रतिबंधित गुटखा व बोलेरो वाहन जप्त करण्यात आले.
Akola

Akola

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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तेल्हारा: अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) आणि तेल्हारा पोलिसांनी संयुक्तरित्या केलेल्या धडक कारवाईत अवैध गुटखा वाहतूक करणारी बोलेरो पिकअप जप्त करून एकूण ११ लाख १९ हजार रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत केला. कारवाईत ६ लाख १९ हजार रुपयांचा प्रतिबंधित गुटखा आणि ५ लाख रुपये किंमतीचे बोलेरो पिकअप वाहन जप्त करण्यात आले असून एका आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. कारवाईमुळे गुटखा तस्करांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

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