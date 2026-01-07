अकोला

AKola News: काँग्रेसचे जेष्ठ नेते हिदायत पटेल यांचा उपचारा दरम्यान मृत्यू; समर्थक आक्रमक, आकोट ग्रामीण पोलीस ठाण्यात ठिय्या!

Demand for Arrest of accused in Hidayat Patel Death case: हिदायत पटेल यांच्या मृत्यूनंतर समर्थकांचा आक्रोश; आरोपींना अटक करण्याची मागणी
Congress Leader Hidayat Patel’s Death Sparks Protest, Police Station Gheraoed in Akot

Congress Leader Hidayat Patel’s Death Sparks Protest, Police Station Gheraoed in Akot

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

आकोला: काँग्रेस पक्षाचे जेष्ठ नेते हिदायद पटेल यांचा आज दि.७ जानेवारी रोजी अकोला येथे उपचारा दरम्यान मृत्यू झाला आहे.या प्रकरणातील मुख्य आरोपीला आकोट ग्रामीण पोलिसांनी अटक केली असून इतर आरोपींना तातडीने अटक व्हावी या मागणीसाठी हिदायत पटेल यांच्या समर्थकांनी सकाळी ८;३० वाजल्या पासून आकोट ग्रामीण पोलीस ठाण्यात ठिय्या दिला आहे.

Loading content, please wait...
Akola
political
death
Tension
district
Protest
congress leader

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com