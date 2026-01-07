AKola News: काँग्रेसचे जेष्ठ नेते हिदायत पटेल यांचा उपचारा दरम्यान मृत्यू; समर्थक आक्रमक, आकोट ग्रामीण पोलीस ठाण्यात ठिय्या!

आकोला: काँग्रेस पक्षाचे जेष्ठ नेते हिदायद पटेल यांचा आज दि.७ जानेवारी रोजी अकोला येथे उपचारा दरम्यान मृत्यू झाला आहे.या प्रकरणातील मुख्य आरोपीला आकोट ग्रामीण पोलिसांनी अटक केली असून इतर आरोपींना तातडीने अटक व्हावी या मागणीसाठी हिदायत पटेल यांच्या समर्थकांनी सकाळी ८;३० वाजल्या पासून आकोट ग्रामीण पोलीस ठाण्यात ठिय्या दिला आहे..Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .काँग्रेस नेते हिदायत पटेल यांचा चाहता वर्ग मोठा असून आज त्यांचे समर्थकांनी आरोपीच्या अटकेची मागणी केली आहे. १;३० वाजता दरम्यान त्यांचा मृतदेह रुग्णवाहिकेतून थेट आकोट ग्रामीण पोलीस ठाण्याच्या आवारात ठेवण्यात आला असून समर्थकांनी सर्व आरोपींना अटक होई पर्यंत अंत्यसंस्कार केला जाणार नसल्याचे समजते..दरम्यान एकंदरीत परिस्थिती लक्षात घेता पोलीस प्रशासनाने अतिरिक्त बंदोबस्त आकोटमध्ये तैनात केला आहे. चाकूने हल्ला करणारा उबेद पटेल राजीक उर्फ कालु पटेल याला दि.६ जानेवारी रोजी पणज येथून अटक करण्यात आहे..Dombivli politics: डोंबिवलीत भाजपाची बिनविरोध ‘गेमचेंजर’ खेळी; पॅनल 27 मध्ये मनोज घरत यांनी माघार घेतल्याने महेश पाटील बिनविरोध...फतेह अली खान रफत उल्ला खान पटेल यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून बदरूज्जमा मोहमद आदिल,राजू बोचे,संजय बोडखे,फाजील आसिफ खा,फारूक आसिफ खा रा मोहाळा यांना देखील अटक करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. वरील पाच जणांना अटक होई पर्यंत अंत्यसंस्कार करणार नसल्याची ठाम भूमिका त्यांच्या समर्थकांनी घेतली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.