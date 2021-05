लसींचा पुरवठा अल्पच; पुन्हा २ हजार ४०० डोसची बोळवण!

अकोला ः कोरोना (Corona) प्रतिबंधात्मक लसीकरणासाठी जिल्ह्याला दोन हजार ४०० कोव्हॅक्सीन लसींचे डोस शनिवारी (ता. १५) मिळाले. लसींच्या अल्प पुरवठ्यामुळे कोरोना लसीकरण सुरू राहणार असले तरी त्यांचा वेग मात्र मंदावेल. The supply of vaccines is limited; 2,400 doses again!



जिल्ह्यात कोरोना लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात कोरोना योद्धा व वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण करण्यात आले. त्यानंतर १ मार्चपासून शासनाने ६० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक व दुर्धर आजारग्रस्तांचे लसीकरण करण्याच्या सूचना आरोग्य विभागाला दिल्या होत्या. १ एप्रिलपासून ४५ ते ५९ वयोगटातील नागरिकांचे सुद्धा लसीकरण करण्याची मोहीम राबविण्यात येत आहे.

या वयोगटातील लाभार्थ्यांची संख्या जिल्ह्यात ६ लाखांच्या जवळपास असून सदर वयोगटातील लाभार्थी मोठ्‍या संख्येने लस घेत आहे. दरम्यान असे असले तरी जिल्ह्याला कोरोना लशींचा अल्प साठा मिळत असल्याने लसीकरण मोहिमेचा वेग मंदावत आहे. शनिवारी (ता. १५) कोरोना लशींचे २ हजार ४०० डोस जिल्ह्यासाठी मिळाल्याने लसीकरण तर चालेल परंतु त्याची गती मात्र मंदावेल.



संख्या वाढली वेग घटला

जिल्ह्यात कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणाचा वेग वाढला आहे. दररोज किमान ६ ते ७ हजार लाभार्थी लस घेत आहेत. परंतु लसींचा अल्प साठा केंद्र व राज्य सरकारकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे लसीकरण मोहिमेचा वेग मात्र मंदावत आहे.

