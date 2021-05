कृषी सेवा केंद्राची वेळ आता दुपारी तीनपर्यंत

अकोला ः खरीप हंगाम जवळ आलेला असताना कृषी निविष्ठा शेतकऱ्यांना उपलब्ध करता याव्या यासाठी कृषी सेवा केंद्रांना सकाळी ७ ते दुपारी ३ अशी वेळ वाढवून देण्यात आली.

या आधीच्या आदेशात ही वेळ सकाळी ७ ते दुपारी २ अशी होती. (The time of Krishi Seva Kendra is now 3 pm)

सद्यस्थितीमध्‍ये खरीप हंगाम सुरू असल्‍याने तसेच शेतीचे कामे सुरू असल्‍यामुळे कृषी निविष्‍ठा व त्‍या संबंधित कृषी सेवा केंद्र, कृषी अवजारे, कृषी साहित्‍य बी-बियाणे विक्री सेवा केंद्रे यांच्यासाठी सकाळी ७ ते दुपारी ३ या कालावधीत दुकाने सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

जिल्‍ह्यातील कोविड रुग्‍णसंख्‍येची वाढ लक्षात घेता बांधावर निविष्‍टा वाटप, ई-कॉमर्स (ऑनलाईन विक्री) , घरपोच सेवा इ. पद्धतीचा वापर करून थेट संपर्क कमीत कमी येईल व शेतकऱ्यांना निविष्‍ठा उपलब्‍ध होतील यासाठी जिल्‍हा अधीक्षक कृषी अधिकारी तसेच संबंधित तालुका कृषी अधिकारी यांनी त्‍यांचे स्‍तरावरून आवश्‍यक ते नियोजन करावे, असे आदेशात म्हटले आहे.

संपादन - विवेक मेतकर

