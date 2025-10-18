अकोला

Akola News: खैरखेड गावात वाघाचा धुमाकूळ! नागरिक आणि शेतमजूर भयभीत, वनविभाग सतर्क

Tiger Roams: खैरखेड गावातील डेअरी फार्मजवळ वाघाचे दर्शन झाल्याने नागरिकांमध्ये दहशत पसरली; सणाच्या हंगामात गावकरी आणि शेतीतील जनावरांचे संरक्षण करण्यासाठी वनविभागाने गस्त वाढवली आहे.
Akola News

Akola News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अडगाव: लगतच्या सातपुड्याच्या पायथ्याशी असलेल्या नरनाळा वनविभागांतर्गत येणाऱ्या खैरखेड या गावात गेल्या आठ दिवसांपासून दोनतीनदा नजरेस पडलेल्या वाघामुळे दहशत निर्माण झाली आहे.

Loading content, please wait...
Akola
vidarbha
tiger
animal
cctv footage
Farmers' fear due to wildlife

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com