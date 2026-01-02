Police personnel at the railway track in Kolya after the tragic incident involving a young couple.

sakal

अकोला

Akol crime: अकोल्यात रेल्वेखाली उडी घेऊन प्रेमीयुगलानं संपवलं जीवन; सरत्या वर्षाला निरोप अन् उचलले टोकाचे पाऊल!

lovers end lives in Kolya Maharashtra: प्रेमाच्या विरोधात उचलले टोकाचे पाऊल; अकोल्यात प्रेमीयुगलाची रेल्वेखाली आत्महत्या
Published on

बाळापूर : दोन जीवांचे नाते जुळले... प्रेमाच्या आणाभाकाही घेतल्या, मात्र प्रेमाला घरच्यांचा विरोध असल्याने एका प्रेमीयुगुलाने रेल्वेखाली उडी घेऊन मृत्युला कवटाळले. उरळ पोलिस स्टेशन हद्दीतील कसुरा परिसरातील लोहमार्गावर ही घटना घडली आहे. त्यामुळे संपूर्ण तालुक्यात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.

Akola
death
endlife
district
police investigation
Railway Track
Couple
