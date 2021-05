धोक्याची घंटा; आणखी दोन बालकांना कोरोना संसर्ग

पिंजर (जि.अकोला) ः कोरोना (Corona) संकटात तिसरी लाटेसोबत लहान मुलांना (Small Children) धोका असल्याचे सांगितले जात आहे. ही भिती अकोला (Akola) जिल्ह्यात खरी होताना दिसत आहे. पिंपळ गाव चांभारे येथील एका पाच वर्षांचा बालकाचा कोरोना अहवाल पॉझिटिव्ह आला असून, पिंजर येथील एक वर्षाचा बालक कोरोना पॉझिटिव्ह असल्याची माहिती आहे. Two more children infected with corona in Akola district

लहान बालकांना कोरोनाचा संसर्ग होत असल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शासन व प्रशासन तिसरी लाट थांबविण्यासाठी शर्तीचे प्रयत्न करीत आहेत. बालरोग तज्ज्ञ ड्रॉक्टरांचा टास्क फोर्स स्थापन करण्याची तयारी सुरू केली आहे.

हेही वाचा: ‘हॅप्पी हायपोक्सिया’ ठरतोय सायलेंट किलर!

शहरात व ग्रामीण भागात उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. नागरिकांनी न घाबरता तपासणी करून तातडीने उपाचर सुरू करावे, असे आवाहन वैद्यकीय अधिकारी डॉ. आगलावे यांनी केले आहे.

पिंजर व परिसरात एका पाच वर्षांच्या आणि एक वर्षाचा बालकाचे अहवाल कोरोना पॉझिटिव्ह निघाला आहे. प्रत्येकाने काळजी घेऊन पिंजर येथील प्रा. आ. केंद्रामधून तपासणी करून घेत उपचार सुरू करावे. घाबरून जाण्याचे काहीही कारण नाही.

डॉ. एम. एस. आगलावे, वैद्यकीय अधिकारी प्रा. आ. केंद्र, पिंजर

संपादन - विवेक मेतकर

Two more children infected with corona in Akola district