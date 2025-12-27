Akola Municipal Election : भाजपच्या जागावाटपावर राष्ट्रवादी अजित पवार गटात अस्वस्थता? अमोल मिटकरींचं भाजपला थेट आव्हान...

- श्रीकांत राऊतअकोला - महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (अजित पवार गट) यांच्यात झालेल्या बैठकीनंतर जागावाटपाबाबत नाराजीचे सूर उमटू लागले आहेत. भाजपकडून अजित पवार गटाला केवळ एक आकडी जागा देण्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागल्यानंतर राष्ट्रवादीतील नेते आमदार अमोल मिटकरी यांनी ‘एक्स’वर केलेली पोस्ट सध्या चांगलीच चर्चेत आली आहे..आ.अमोल मिटकरी यांनी आपल्या पोस्टमध्ये 'तुमचा मान, सन्मान नकाच देऊ… पण अपमानही सहन कसा करायचा?' असा थेट सवाल उपस्थित केला आहे. तसेच '१०–१५ जागांवर बोळवण करून राष्ट्रवादी पक्षाला गृहीत धरत नसाल तर अकोल्यात ‘मैत्रीपूर्ण’ ताकद दाखवत प्रेमाने लढावे लागेल,' असे सूचक विधान करत भाजपला अप्रत्यक्ष आव्हान दिले आहे. या ट्विटमधून अजित पवार गटातील अस्वस्थता स्पष्टपणे समोर आली आहे..राजकीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, भाजपसोबत झालेल्या प्राथमिक चर्चेत राष्ट्रवादी अजित पवार गटाला अपेक्षेपेक्षा कमी म्हणजेच एक आकडी जागांची ऑफर दिल्याची माहिती आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर राष्ट्रवादी कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी पसरली असून, पक्षाला दुय्यम वागणूक दिली जात असल्याची भावना निर्माण झाली आहे..आ.अमोल मिटकरी यांनी आपल्या पोस्टमध्ये 'पक्षातील जिल्हा व तालुक्यातील नेत्यांचे कदाचित माहिती नसेल, पण तळागाळातील सामान्य कार्यकर्ता अजून जिवंत आहे,' असे म्हणत संघटनात्मक ताकदीचा इशाराही दिला आहे. हा इशारा केवळ भाजपलाच नव्हे, तर स्वतःच्या पक्षातील नेत्यांनाही असल्याचे बोलले जात आहे..महत्त्वाचे म्हणजे, त्यांनी ‘मैत्रीपूर्ण लढत’ हा शब्द वापरून युतीत राहूनही स्वतंत्र ताकद दाखवण्याचा पर्याय खुला असल्याचा संकेत दिला आहे. त्यामुळे भाजप–अजित पवार गटातील युती अखेरपर्यंत टिकणार की नाही, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.