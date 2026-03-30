अकोला

Akola Rain : अकोला जिल्ह्यात अवकाळी पावसाचा तडाखा; वीज पडून झाडाला लागली आग

अकोला जिल्ह्यात सोमवारी सायंकाळी झालेल्या अवकाळी पावसाने शहरी आणि ग्रामीण भागाला मोठा फटका बसला.
Lightning Strike Sets Tree Ablaze

योगेश फरपट
Updated on

अकोला - जिल्ह्यात सोमवारी सायंकाळी झालेल्या अवकाळी पावसाने शहरी आणि ग्रामीण भागाला मोठा फटका बसला असून, भाजीपाला, फळबागा तसेच विविध पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अनेक ठिकाणी विजेच्या कडकडाटासह पाऊस झाल्याने वीजपुरवठा खंडित झाला असून, काही भागांत वीज पडल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत.

Related Stories

No stories found.