Akola Rain : अकोला जिल्ह्यात अवकाळी पावसाचा तडाखा; वीज पडून झाडाला लागली आग

अकोला - जिल्ह्यात सोमवारी सायंकाळी झालेल्या अवकाळी पावसाने शहरी आणि ग्रामीण भागाला मोठा फटका बसला असून, भाजीपाला, फळबागा तसेच विविध पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अनेक ठिकाणी विजेच्या कडकडाटासह पाऊस झाल्याने वीजपुरवठा खंडित झाला असून, काही भागांत वीज पडल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत..अकोला एमआयडीसी परिसरालगत असलेल्या बाभुळगाव जहागीर येथे गावालगतच्या शेतामध्ये वीज पडल्याने झाडाला आग लागल्याची घटना घडली. सुदैवाने यामध्ये जीवितहानी टळली; मात्र या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते.अचानक आलेल्या या पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. वाऱ्यासह झालेल्या पावसामुळे फळबागा, भाजीपाला पिके तसेच उभ्या पिकांचे नुकसान झाले असून, ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात हानी झाल्याचे चित्र आहे. यामुळे शेतकरी वर्ग चिंतेत सापडला आहे..या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने तातडीने परिस्थितीची दखल घ्यावी, अशा सूचना पालकमंत्री अॅड. आकाश फुंडकर, खासदार अनुप धोत्रे आणि आमदार रणधीर सावरकर यांनी दिल्या आहेत. वीज वितरण कंपनी, महसूल विभाग, आरोग्य विभाग, बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद तसेच नगरपालिका व महानगरपालिकांनी समन्वयाने काम करून नागरिकांना कोणताही त्रास होऊ नये, यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..वीजपुरवठा खंडित झालेल्या भागात त्वरित दुरुस्ती करण्यात यावी तसेच यासाठी स्वतंत्र पथके तयार करून कामाला लागण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, पावसामुळे झालेल्या शेती नुकसानाचे पंचनामे तातडीने करून शेतकऱ्यांना मदत मिळवून देण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत..दरम्यान, खासदार अनुप धोत्रे आणि आमदार रणधीर सावरकर यांनी जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांशी तसेच विविध क्षेत्रातील मान्यवर, शेतकरी आणि ग्रामस्थांशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधत परिस्थितीचा आढावा घेतला. नागरिकांच्या अडचणी जाणून घेत संबंधित विभागांना तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.अवकाळी पावसामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत सर्व शासकीय यंत्रणांनी सजग राहून समन्वयाने काम करावे आणि नागरिकांना दिलासा द्यावा, असे आवाहन लोकप्रतिनिधींनी केले आहे.