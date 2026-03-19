Akola Unseasonal Rain : अकोल्यात अवकाळी पावसासह गारपीट; पिकांना फटका

अकोला - जिल्हयात अकोला व अकोट तालुक्यासह ग्रामिण भागात गुरुवारी (ता. १९) सायंकाळी सुमारे ५ वाजताच्या सुमारास अवकाळी पावसासह गारपीट झाल्याने जनजीवन विस्कळीत झाले. या अचानक आलेल्या नैसर्गिक बदलामुळे शेतकऱ्यांच्या चिंतेत मोठी भर पडली असून पिकांना मोठा फटका बसला आहे. .तालुक्यातील सावरा, पणज, देऊळगाव, रंभापूर, कालवाडी तसेच परिसरातील अनेक गावांमध्ये पावसासोबत गारपीट झाली. काही ठिकाणी गारांचा मोठा वर्षाव झाल्याने शेतांमध्ये गारांचा खच साचल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. विशेषतः दर्यापूर व अंजनगाव मार्गावरील शेतांमध्ये गारांचे प्रमाण अधिक असल्याचे नागरिकांनी सांगितले..या गारपीटीमुळे काढणीस आलेल्या कांदा, गहू, हरभरा तसेच संत्रा पिकांना मोठा फटका बसल्याची शक्यता आहे. गहू व हरभऱ्याचे पीक अंतिम टप्प्यात असताना झालेल्या या पावसामुळे उत्पादनावर परिणाम होण्याची भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. तसेच संत्रा बागांमध्ये फळांची गळती वाढण्याची शक्यता असून, आर्थिक नुकसान होण्याचा अंदाज वर्तविला जात आहे..सुमारे एक तास वादळी वाऱ्यासह आलेल्या या पावसामुळे रस्त्यांवर पाणी साचले होते. काही ठिकाणी झाडांच्या फांद्या तुटल्याच्या घटना घडल्या, तर वाऱ्यामुळे वाहतुकीवरही काही काळ परिणाम झाला. खारपान पट्ट्यातील काही गावांमध्येही पावसासह गारपीट झाल्याची नोंद आहे..दरम्यान, या अवकाळी पावसामुळे वातावरणात गारवा निर्माण झाला असून उकाड्यापासून नागरिकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने ही परिस्थिती चिंताजनक ठरत आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी प्रशासनाकडे तातडीने पंचनामा करून नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली आहे..कृषी विभागानेही परिस्थितीवर लक्ष ठेवले असून, संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने पाहणी करून नुकसानीचे आकलन करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. अवकाळी पावसाच्या या तडाख्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हाती आलेले पीक धोक्यात आले असून त्यांच्या आर्थिक नियोजनावर त्याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.