Success Story: वैष्णवी वाकुडकरची सहाय्यक पदाला गवसणी; पाहीलेलं स्वप्न जिद्दीच्या जाेरावर सत्यात उतरवलं, आई-वडीलांच्या डाेळ्यात पाणी!

वाशीम : स्वप्न पाहण्याइतकेच त्या स्वप्नांसाठी सातत्याने संघर्ष करण्याची जिद्द महत्त्वाची असते. ही जिद्द प्रत्यक्षात उतरवत मध्यमवर्गीय कुटुंबातील वैष्णवी वाकुडकर यांनी जिएमसी, संभाजीनगर येथे सहाय्यक पदावर सरळसेवेतून निवड मिळवली आहे..Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .पाचवीपासूनचे संपूर्ण शिक्षण मामांकडे घेत घरापासून दूर राहत वैष्णवी यांनी शिक्षणाचा प्रवास सुरू ठेवला. मर्यादित साधनसामग्री, आर्थिक अडचणी आणि अनिश्चिततेची भीती असूनही आपण काहीतरी करून दाखवायचेच हा विश्वास त्यांनी कायम जपला. या कठीण प्रवासात आई-वडील, मामा, आजी व आजोबा यांचा मोलाचा आधार लाभला. .विशेष बाब म्हणजे बारावीच्या गुणांच्या आधारे ही परीक्षा देत, पदवी शिक्षणाचे एक वर्ष शिल्लक असतानाच त्यांनी हे यश संपादन केले. शिक्षण सुरू असतानाच शासकीय सेवेत प्रवेश मिळणे, हे त्यांच्या कष्टांचे आणि कुटुंबाच्या त्यागाचे मोठे फळ ठरले आहे. .Pune News:...अखेर तीन बछडे आईच्या कुशीत सुखरूप; आंबेगाव तालुक्यातील शेतात आढळली बछडे, बिबट्या मादीचा जीव भेटीसाठी कासावीस!.या यशामुळे कुटुंबीयांमध्ये आनंदाचे वातावरण असून परिसरातून त्यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे. मर्यादांवर मात करत मोठी स्वप्ने उराशी बाळगणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी वैष्णवी यांची ही यशोगाथा नक्कीच प्रेरणादायी ठरणारी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.