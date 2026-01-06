अकोला

Success Story: वैष्णवी वाकुडकरची सहाय्यक पदाला गवसणी; पाहीलेलं स्वप्न जिद्दीच्या जाेरावर सत्यात उतरवलं, आई-वडीलांच्या डाेळ्यात पाणी!

Parents emotional After Daughter Success: वैष्णवी वाकुडकरच्या जिद्दीचा विजय; कुटुंबाच्या पाठिंब्याने स्वप्न साकार
सकाळ वृत्तसेवा
वाशीम : स्वप्न पाहण्याइतकेच त्या स्वप्नांसाठी सातत्याने संघर्ष करण्याची जिद्द महत्त्वाची असते. ही जिद्द प्रत्यक्षात उतरवत मध्यमवर्गीय कुटुंबातील वैष्णवी वाकुडकर यांनी जिएमसी, संभाजीनगर येथे सहाय्यक पदावर सरळसेवेतून निवड मिळवली आहे.

