Prakash Ambedkar : येत्या ३ महिन्यांत भारत-पाक युद्ध! वंचितचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांची टिका

अकोला - वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी देशाच्या भवितव्याबाबत अत्यंत गंभीर इशारा दिला आहे. सध्या सुरू असलेल्या निवडणुकांपेक्षा देशावर आलेलं मोठं संकट अधिक महत्त्वाचं आहे, असं सांगत त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अहंकारामुळे भारताचे आंतरराष्ट्रीय संबंध ताणले गेल्याचा आरोप केला आहे..बार्शीटाकळी येथे झालेल्या जाहीर संवाद बैठकीनंतर बोलताना त्यांनी येत्या ३ महिन्यांत भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात युद्ध होण्याची शक्यता वर्तवली असून, युद्ध झाल्यास त्याचे गंभीर परिणाम देशाला भोगावे लागतील, असा इशारा दिला आहे. त्यांनी या परिस्थितीत मीडिया आणि नागरिकांना जबाबदारीने वागण्याचे आणि सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे..प्रकाश आंबेडकर हे अकोला दौऱ्यावर असताना, बार्शीटाकळी येथे कार्यकर्ता जाहीर संवाद बैठकीनंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. देशात सध्या निवडणुकीचे सत्र सुरू असले तरी, त्यांनी याकडे दुर्लक्ष करत एक गंभीर मत मांडले. ते म्हणाले, निवडणुका बाजूला ठेवा, सध्या भारतावर मोठं संकट आलं आहे..देशाच्या भवितव्यावर सध्या गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, प्रसारमाध्यमांनी या परिस्थितीत अधिक जबाबदारीने आणि खबरदारी घेऊन वागण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करताना ॲड. आंबेडकर म्हणाले की, आज भारताच्या विरोधात जगातील अनेक देश उभे राहिले आहेत..हे भारताच्या नाही, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अहंकाराचे फलित आहे. स्वतःला 'विश्वगुरू' समजणं आणि इतर देशांचा अपमान करणं, यामुळे अनेक राष्ट्रं भारतावर नव्हे, तर केवळ मोदींवर नाराज असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या स्थितीमुळे मुस्लीम राष्ट्रांचा पाठिंबादेखील पाकिस्तानला मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले..