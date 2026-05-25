Fuel Price Protest: बैलगाड्या, घोडे, गाढवांसह वंचित बहुजन आघाडीचा महागाईविरोधी अनोखा मोर्चा; इंधनदरवाढ, गॅस टंचाईविरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक

अकोला : पेट्रोल-डिझेल दरवाढ, गॅस टंचाई आणि वाढत्या महागाईविरोधात वंचित बहुजन आघाडीने सोमवारी (ता. 25) बैलगाडी मोर्चा काढत केंद्र सरकारविरोधात जोरदार आंदोलन छेडले. बैलगाडी, घोडे, गाढव, टांगा आणि सायकलींच्या माध्यमातून काढण्यात आलेल्या अनोख्या मोर्चाने शहरवासीयांचे लक्ष वेधून घेतले. आंदोलकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक देत प्रशासनाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली..टॉवर चौकातून सुरू झालेला मोर्चा गांधी रोडमार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहोचला. आयडीबीआय बँकेजवळ पोलिसांनी मोर्चा अडवला. यावेळी आंदोलकांनी निवेदन स्वीकारण्यासाठी अधिकाऱ्यांनीच रस्त्यावर यावे, असा आग्रह धरत प्रशासनाविरोधात घोषणाबाजी केली. प्रशासनाकडून तत्काळ प्रतिसाद न मिळाल्याने आंदोलक सुमारे दीड तास उन्हात ठिय्या देऊन उभे राहिले. अखेर आंदोलनाची तीव्रता लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधीक्षकांना आंदोलकांपर्यंत येऊन निवेदन स्वीकारावे लागले. मोर्चादरम्यान पेट्रोल, डिझेल, गॅस सिलिंडर, खाद्यतेल आणि अन्य जीवनावश्यक वस्तूंच्या सातत्याने वाढणाऱ्या किमतींमुळे सामान्य नागरिकांचे जगणे कठीण झाल्याचा आरोप करण्यात आला. केंद्र सरकार महागाई नियंत्रणात आणण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप करत आंदोलकांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. कडक उन्हाच्या पार्श्वभूमीवर मोर्चादरम्यान ठिकठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. तरीही आंदोलकांनी प्रशासनाच्या भूमिकेविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला. आंदोलनात वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. धैर्यवर्धन पुंडकर, प्रदेश महासचिव राजेंद्र पातोडे, जिल्हाध्यक्ष प्रमोद देंडवे, महासचिव मिलिंद इंगळे, ज्ञानेश्वर सुलताने, नगरसेवक निलेश देव, पराग गवई, विकास सदांशिव यांच्यासह शेकडो पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते..गाढवावरून 'भावी डॉक्टर-इंजिनिअर'चा निषेधमोर्चाचे विशेष आकर्षण म्हणजे विविध वेशभूषेतील तरुणांचा सहभाग. भावी डॉक्टर, इंजिनिअर आणि वकिलांच्या वेशात काही तरुण गाढवावर बसून मोर्चात सहभागी झाले होते. पेट्रोल-डिझेल मिळत नाही; बैलगाडीशिवाय पर्याय नाही, असा संदेश देत त्यांनी सरकारच्या धोरणांवर उपरोधिक टीका केली..लक्षवेधी फलकांनी वेधले लक्षआंदोलनादरम्यान आंदोलकांच्या हातातील फलकांनी नागरिकांचे लक्ष वेधले. इंधन, गॅस दरवाढ रद्द झालीच पाहिजे, जनतेला देशोधडीला लावणाऱ्या सरकारचा निषेध. प्रत्येक भारतीयावर सरासरी १ लाख ३४ हजारांचे कर्ज. उधळपट्टी करणाऱ्या सरकारचा निषेध, अशा घोषणांनी वातावरण ढवळून निघाले..मोर्चामुळे वाहतुकीत बदलमोर्चात मोठ्या प्रमाणावर बैलगाड्या, घोडे, सायकली आणि नागरिक सहभागी झाल्याने टॉवर चौक आणि गांधी रोड परिसरातील वाहतूक काही काळासाठी अन्य मार्गाने वळवण्यात आली. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलिस प्रशासनाने कडक बंदोबस्त ठेवला होता. एका एसडीपीओसह सहा पोलिस निरीक्षक आणि मोठा पोलिस फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता.