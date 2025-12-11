Akola News : विदर्भात ५०० ते १००० एकरवर आयटी पार्क उभारण्याची आ. मिटकरी यांची मागणी; स्थानिक अभियंत्यांसाठी रोजगार निर्मिती होईल!

योगेश फरफट अकोला : विदर्भातील अमरावती विभाग व नागपूर (अमरावती, अकोला, यवतमाळ आणि नागपूर) येथील अभियांत्रिकी पदवीधरांना त्यांच्याच भागात रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी स्वतंत्र आणि मोठ्या क्षमतेच्या आयटी पार्कची उभारणी करण्याची मागणी आमदार अमोल मिटकरी यांनी विधिमंडळात केली आहे. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागासंदर्भात प्रश्न उपस्थित करताना त्यांनी ही मागणी केली. .आमदार मिटकरी यांनी निदर्शनास आणून दिले की, दरवर्षी अंदाजे १८ हजार ते २२ हजार विद्यार्थी इंजिनिअरिंग पूर्ण करतात. त्यातील किमान आठ ते दहा हजार विद्यार्थी हे आयटी आणि कॉम्प्युटर शाखेतील असतात. रोजगाराच्या शोधात हे सर्व विद्यार्थी पुणे आणि मुंबईत जात असतात, ज्यामुळे या महानगरांवरील गर्दी मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. मुंबई आणि पुणे शहरे आता हे ओझे सहन करू शकत नाहीत. त्यामुळे विदर्भातला रोजगार विदर्भातच थांबावा याकरिता उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, असे मत आमदार मिटकरी यांनी व्यक्त केले. या समस्येवर उपाय म्हणून, अमरावती विभागात किमान ५०० ते १००० एकरवर स्वतंत्र आणि मोठ्या क्षमतेच्या आयटी पार्क उभारण्याकरता शासनाने तातडीने कारवाई करणे आवश्यक आहे. या आयटी पार्कच्या निर्मितीमुळे किमान ५० हजार थेट रोजगार आणि एक लाख अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होऊ शकतील, असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला..पिंपरी वर्धापनदिन बोरसे.तूर आणि उडीद डाळीवरील आयात शुल्क माफ कराकापसाप्रमाणे तूर आणि उडीद डाळीवरील आयात शुल्क माफ करून उत्पादकांना हमी भाव मिळावा. हमी भावापेक्षा कमी भाव मिळणार नाही, अशा प्रकारचे नियोजन करून कारवाई करावी, अशीही मागणी विधिमंडळात आमदार अमोल मिटकरी यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.