Akola News : विदर्भात ५०० ते १००० एकरवर आयटी पार्क उभारण्याची आ. मिटकरी यांची मागणी; स्थानिक अभियंत्यांसाठी रोजगार निर्मिती होईल!

Vidarbha Employment : विदर्भातील अभियंत्यांसाठी मोठ्या क्षमतेचा आयटी पार्क उभारून स्थानिक रोजगार निर्माण करणे आवश्यक आहे. तूर व उडीद डाळीवरील आयात शुल्क माफ करून शेतकऱ्यांना हमी भाव मिळावा.
सकाळ वृत्तसेवा
योगेश फरफट

अकोला : विदर्भातील अमरावती विभाग व नागपूर (अमरावती, अकोला, यवतमाळ आणि नागपूर) येथील अभियांत्रिकी पदवीधरांना त्यांच्याच भागात रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी स्वतंत्र आणि मोठ्या क्षमतेच्या आयटी पार्कची उभारणी करण्याची मागणी आमदार अमोल मिटकरी यांनी विधिमंडळात केली आहे. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागासंदर्भात प्रश्न उपस्थित करताना त्यांनी ही मागणी केली.

