Akola Weather: जिल्ह्यात गुलाबी थंडीची चाहूल; कमाल तापमानाचा पारा किमान तापमानावर

रिसोड : पाच ते साडेपाच महिने पडलेल्या पावसाने उघडी दिल्यानंतर तालुक्यासह जिल्हामध्ये थंडीला सुरुवात झाली आहे. वातावरणात बदल झाला असून, उबदार कपड्याच्या मागणीत वाढ झाली असल्याचे दिसून येत आहे..यंदा मेच्या शेवटच्या पंधरवड्यापासून सतत पडत असलेल्या पावसाने उघडीप दिल्यानंतर तालुक्यासह वाशीम जिल्हामध्ये थंडीची चाहूल लागली आहे. वातावरणात बदल झाल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्येही उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले असून, रब्बीच्या हंगामाला सुरुवात झाली आहे..Vidarbha Cold: विदर्भात थंडी आली रे! नागपूर@१४.४, गोंदियाचा पारा ११.५ डिग्रीवर.कमाल तापमानचा पारा घसरून १५ ते १८ अंशापर्यंत खाली आला आहे. उत्तरेकडील पर्वतरांगांमध्ये असलेल्या बर्फावृष्टीमुळे आणि वाढलेल्या हवेच्या दाबामुळे उत्तर पूर्वेकडून थंड वाऱ्याचा प्रवाह महाराष्ट्राच्या दिशेने सरकू लागला आहे..त्यामुळे तापमानात घट होत असून, थंड वारे पुन्हा सक्रिय झाल्याने वातावरणात गारवा निर्माण झाला आहे. ता. १ नोव्हेंबरपासून दिवसाच्या तापमानातही घसरण झाली असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे पहाटेच्या वेळी थंडी अधिकच जाणवू लागली आहे. दिवाळीनंतर झालेल्या अवकाळी पावसामुळे जिल्ह्यातील हवामान ढगाळ होते..त्यामुळे दिवसाचे वेळी उकाडा जाणवत होता मात्र, रात्री तापमान स्थिरता नव्हती. आता आकाश स्वच्छ झाल्याने वातावरण कोरडे झाले आहे. आता थंडी पडण्यास सुरुवात झाल्याने सकाळी फिरणाऱ्यांची संख्या तसेच व्यायामप्रेमींची संख्या वाढल्याचे दिसून येत आहे..Nashik Winter: कडाक्याची थंडी! नाशिक गारठले, धुळ्यात पारा ८.६ अंशांवर; नागरिक शेकोट्यांभोवती गोळा.शाळेत जाणारी विद्यार्थी तसेच वयोवृद्ध आता स्वेटर, मफलर, हातमोजे, कान टोपी अशा उबदार कपड्यांमध्ये दिसून लागले आहेत. तसे शहरातील बाजारपेठेतही थंडीच्या आगमनामुळे उबदार कपड्यांची दुकाने सुरू होऊन खरेदी सुरू झाली आहे..