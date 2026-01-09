Farmer Success Story: अंकितची केळी गेली साता समुद्रापार; युवा शेतकऱ्याच्या श्रमाला मिळाल फळ, अडीच एकरात लाखांचे उत्पन्न..

-गुलाबराव इंगळेजळगाव जामोद: तालुक्यातील सावरगाव येथील युवा शेतकरी अंकित उद्धवराव दाभाडे यांनी आधुनिक शेतीचा अवलंब करत उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे. त्यांच्या शेतातील केळी साता समुद्रापार इराणला निर्यात झाली असून अडीच एकरात वर्षाला लोखोचे उत्पन्न त्यांनी मिळविले आहे..Nagpur News: मर्यादेत आरक्षण असणाऱ्या जि.प. निवडणुकीची घोषणा?; नागपूर ‘वेट ॲण्ड वॉच’वर; केवळ १२ जिल्ह्यात होणार निवडणूक!.तालुक्यातील जमीन ही अत्यंत सुपीक असून ती फळपिका योग्य आहे. कधीकाळी शतप्रतिशत सिंचन या तालुक्यामध्ये होते. परंतु भूगर्भातील पाण्याची पातळी खालावल्याने मध्यंतरी पंधरा ते वीस वर्ष शेतकरी सिंचनाला मुकला. सध्या काही वर्षापासून सातत्याने होत असलेला भरपूर पाऊस आणि जलयुक्त शिवारातून झालेली सिंचनाची कामे तसेच नदी - नाल्यांवर बांधलेली बंधारे आणि त्यातून जमिनीच्या भूगर्भात वाढलेली पाण्याची पातळी यामुळे शेतकरी पुन्हा सिंचनाकडे वळला आहे. .अशातच सिंचनाला श्रमाची जोड देत सावरगाव येथील युवा शेतकरी अंकित दाभाडे यांनी केवळ अडीच एकरात साडेबारा लाख रुपयाचे उत्पन्न घेतले आहे. अत्यंत दर्जेदार असलेली या केळींची तपासणी करून ०३ बनाना कंपनीच्या माध्यमातून थेट इराण देशात निर्यात (एक्सपोर्ट) निर्यात झाली आहे. यामुळे सावरगावसह संपूर्ण जळगाव जामोद तालुक्याचे नाव आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहोचले आहे. विशेष म्हणजे तालुक्यातील दुष्काळी व कडक भागामध्ये पहिल्यांदाच अशा प्रकारची केळी लागवड व यशस्वी निर्यात झाली आहे. शिक्षण पूर्ण करत असतानाच शेतीकडे वळून आधुनिक तंत्रज्ञान, योग्य व्यवस्थापन आणि सातत्यपूर्ण मेहनतीच्या जोरावर अंकित दाभाडे यांनी हे यश मिळवले..प्रतिक्विंटल पंधराशे रुपये भावअंकित दाभाडे यांची दोन दिवसात ३०० क्विंटलची केळीची कटन झाली. अडीच एकरात ८०० ते ९०० क्विंटल पर्यंत केळी त्यांना अपेक्षित आहे. सध्या प्रतिक्विंटल पंधराशे रुपये भाव असला तरी या भावामध्ये दोन हजार रुपये प्रति क्विंटल अशी वृद्धी होऊ शकते. आज घडीला पंधराशे रुपये भाव पकडला तरी त्यांचे या केळी पासून होणारे उत्पन्न हे साडेबारा लाखापेक्षा जास्त असेल..Farmer Success Story: करपडीच्या शेतकऱ्याची केळी जागतिक बाजारपेठेत; थेट इराणमध्ये निर्यात, दुष्काळी गावात तरुणांनी फुलवल्या केळीच्या बागा...कपाशी, सोयाबीन, ज्वारी ही पारंपारिक पिके खर्चाला सुद्धा परवडत नाही. उत्पादनापेक्षा खर्च जास्त असतो. शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतामध्ये पीक पद्धतीमध्ये बदल आणि परिवर्तन करण्याची गरज आहे. आपल्या परिसरातील शेती ही फार सुपीक आहे. तिला फक्त परिश्रमाची आणि सिंचनाची जोड पाहिजे. ती उपलब्ध झाल्यात शेतकरी हा संपन्न बनल्याशिवाय राहणार नाही.- अंकित दाभाडे, शेतकरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.