अकोला

Farmer Success Story: अंकितची केळी गेली साता समुद्रापार; युवा शेतकऱ्याच्या श्रमाला मिळाल फळ, अडीच एकरात लाखांचे उत्पन्न..

Banana export from maharashtra to foreign countries: अंकित दाभाडेच्या केळींची इराणला निर्यात; सावरगावच्या शेतकऱ्याचे आंतरराष्ट्रीय यश
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-गुलाबराव इंगळे

जळगाव जामोद: तालुक्यातील सावरगाव येथील युवा शेतकरी अंकित उद्धवराव दाभाडे यांनी आधुनिक शेतीचा अवलंब करत उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे. त्यांच्या शेतातील केळी साता समुद्रापार इराणला निर्यात झाली असून अडीच एकरात वर्षाला लोखोचे उत्पन्न त्यांनी मिळविले आहे.

Akola
Farmer
agriculture
young
banana
Villages
district
Export
Banana farming
Success story

