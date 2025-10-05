अकोला

Akola Attack: नवदुर्गा विसर्जन मिरवणुकीत धारदार शस्त्राने हल्ला; शिरपूर येथील प्रकार, ओमकार वाढे गंभीर जखमी

Akola News: शिरपूर नवदुर्गा मिरवणुकीत ओमकार वाढे या तरुणावर धारदार शस्त्राने हल्ला झाला. तीन आरोपींविरुद्ध अनुसूचित जाती-अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम अंतर्गत गुन्हा दाखल.
सकाळ वृत्तसेवा
शिरपूर जैन : शिरपूर येथील नवदुर्गा विसर्जन मिरवणुकीमध्ये शुल्लक कारणावरून येथील ओमकार वाढे (वय २२) या तरुणास धारदार शस्त्राने मानेवर व छातीवर वार करून गंभीर जखमी केले. या प्रकरणी ३ ऑक्टोबर रोजी दाखल फिर्यादीवरून तीन आरोपी विरुद्ध विविध कलमांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. सदर प्रकरणामुळे मिरवणुकीमध्ये व गावांमध्ये मोठी खळबळ उडाली होती.

