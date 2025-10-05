Akola Attack: नवदुर्गा विसर्जन मिरवणुकीत धारदार शस्त्राने हल्ला; शिरपूर येथील प्रकार, ओमकार वाढे गंभीर जखमी

शिरपूर जैन : शिरपूर येथील नवदुर्गा विसर्जन मिरवणुकीमध्ये शुल्लक कारणावरून येथील ओमकार वाढे (वय २२) या तरुणास धारदार शस्त्राने मानेवर व छातीवर वार करून गंभीर जखमी केले. या प्रकरणी ३ ऑक्टोबर रोजी दाखल फिर्यादीवरून तीन आरोपी विरुद्ध विविध कलमांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. सदर प्रकरणामुळे मिरवणुकीमध्ये व गावांमध्ये मोठी खळबळ उडाली होती..प्राप्त माहितीनुसार दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी शिरपूर येथे नऊ दिवस नवदुर्गा उत्सव मोठ्या थाटात व उत्साहात साजरा झाला. नवदुर्गा उत्सवाची सांगता भव्य मिरवणुकीने करण्यात आली. जवळपास १२ सार्वजनिक नवदुर्गा उत्सव मंडळांनी डॉल्बीच्या गजरामध्ये भव्य मिरवणुकीमध्ये सहभाग घेतला होता..मिरवणूक मुख्य मार्गाने मार्गक्रमण करत होती. दरम्यान येथील ओमकार मनोज वाढे व त्याचा मित्र गणेश संतोष गव्हाळे हे दोघे तरुण नवदुर्गा उत्सव मिरवणुकीमध्ये गेले होते. दरम्यान रात्री साडेनऊ वाजताच्या सुमारास नवदुर्गा मिरवणूक पाहून घरी परत येत असताना फिर्यादीचा मित्र गणेश गव्हाळे याला धक्का लागल्याचे कारणावरून आरोपी गोपाल कदम, गणेश काळे, नामदेव भांदुर्गे हे वाद करून मारहाण करत होते..फिर्यादी त्याच्या मित्रास सोडवण्याकरता गेला असता आरोपींनी फिर्यादीच्या मानेवर काना जवळ व छातीवर धारदार शस्त्राने वार केले व गंभीर स्वरूपाची मारहाण करण्यात आली. एक ऑक्टोबर रोजी रात्री फिर्यादी फिर्याद देण्यासाठी पोलिस स्टेशनमध्ये गेले होते. मात्र फिर्यादीस धारदार शास्त्राने गंभीर स्वरूपाची इजा झाली असल्या कारणाने फिर्यादीस प्राथमिक आरोग्य केंद्र शिरपूर येथे दाखल केले होते. .Ganesh Festival 2025 : पोलिसांच्या आवाहनाला न जुमानता मुरुडमध्ये डीजेच्या तालावर विसर्जन.तेथे प्राथमिक उपचार केल्यानंतर वाशीम येथील शासकीय रुग्णालयामध्ये उपचार रार्थ दाखल करण्यात आले. ३ ऑक्टोबर रोजी ओमकार वाढे याने दाखल केलेल्या फिर्यादीवरून पोलिसांनी अनुसूचित जाती-अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम तसेच अनेक कलमांतर्गत गुन्हे दाखल केले आहेत. पुढील तपास उपविभागीय पोलिस अधिकारी वाशीम हे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.