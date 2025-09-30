अकोला

Akola News: फवारणी विषबाधेतून युवकाचा बळी; सर्वोपचार रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू

Toxic Exposure: अकोल्यात शेतात फवारणी करताना विषबाधा झाल्याने २२ वर्षीय युवकाचा मृत्यू झाला. तज्ज्ञांनी सुरक्षात्मक उपायांचे पालन न झाल्याचे निदर्शनास आणले.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अकोला : कीटकनाशकांची फवारणी करताना विषारी रसायनांच्या संपर्कात आल्याने शेतकरी विषबाधेचे बळी ठरत असल्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. अकोल्यातील सर्वोपचार रुग्णालयात फवारणीतून विषबाधा झाल्यानंतर उपचारासाठी दाखल युवकाचा सोमवारी (ता.२९) मृत्यू झाला आहे.

