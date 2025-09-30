Akola News: फवारणी विषबाधेतून युवकाचा बळी; सर्वोपचार रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू

अकोला : कीटकनाशकांची फवारणी करताना विषारी रसायनांच्या संपर्कात आल्याने शेतकरी विषबाधेचे बळी ठरत असल्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. अकोल्यातील सर्वोपचार रुग्णालयात फवारणीतून विषबाधा झाल्यानंतर उपचारासाठी दाखल युवकाचा सोमवारी (ता.२९) मृत्यू झाला आहे. .गणेश कात्रे (वय २२, वडनेर गंगाई, ता. दर्यापूर, जि.अमरावती) असे मृतक युवकाचे नाव आहे. शेतात फवारणी करताना गणेशची अचानक प्रकृती बिघडली. त्यानंतर कुटुंबीयांनी त्याला अकोल्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय संलग्नित सर्वोपचार रुग्णालयात दाखल केले होते. .तब्बल चार दिवस उपचार सुरू असतानाही प्रकृतीत सुधारणा न झाल्याने दि.२९ सप्टेंबरला त्याची प्राणज्योत मालवली. गणेश हा घरचा एकुलता एक मुलगा होता. त्याच्या पश्चात आई-वडील असा परिवार आहे..अचानक झालेल्या या दुर्दैवी घटनेने गावात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, गेल्या दोन ते तीन दिवसांत अकोला आणि मूर्तिजापूर तालुक्यातील तब्बल १५ शेतकऱ्यांना फवारणीदरम्यान विषबाधा झाली. .Nagpur News: ड्युटीवर असताना अचानक चक्कर आल्याने तरुणाचा मृत्यू; नातेवाईकांचा डॉक्टरांवर हलगर्जीपणाचा गंभीर आरोप.त्यांच्यावर सध्या सर्वोपचार रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. योग्य काळजी आणि सुरक्षात्मक साधनांचा अभाव ही मुख्य कारणे असल्याचे वैद्यकीय तज्ज्ञांचे मत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.