Akola Crime: आकाेल्यात टकमक पाहण्याच्या वादातून युवकाचा खून; डाबकी रोडवरील घटना, तिघे आरोपी सहा तासांत जेरबंद!

-योगेश फरपटअकोला : शहरातील डाबकी रोड परिसरात घडलेल्या खून प्रकरणाचा छडा लावत अकोला पोलिसांनी अवघ्या सहा तासांत तिन्ही आरोपींना अटक करत वेगवान तपासाची झलक दाखवली आहे. किरकोळ वादातून घडलेल्या या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली होती..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १८ मार्च २०२६ रोजी मध्यरात्री सुमारे १२ वाजताच्या सुमारास ही घटना घडली. फिर्यादी शेख तनवीर शेख नासीर (वय १९, व्यवसाय – वेल्डिंग काम) हा त्याचा मित्र शेख मविस अमन (रा. जोगळेकर प्लॉट, अकोला) याच्यासह डाबकी रोडवरील निराळे यांच्या पानपट्टीवर सिगारेट पिण्यासाठी गेला होता. यावेळी तेथे आरोपी अर्जुन नरेंद्र धनावत हा त्याच्या दोन साथीदारांसह उपस्थित होता..सर्वजण पानपट्टीवर एकत्र उभे असताना आरोपी अर्जुन धनावत याने मृतक मविस याच्याशी किरकोळ कारणावरून वाद घातला. 'तू माझ्याकडे काय पाहतोस' या कारणावरून सुरू झालेला हा वाद काही क्षणांतच उग्र झाला. त्यानंतर आरोपी अर्जुन धनावत व त्याच्या साथीदारांनी मिळून फिर्यादी व मृतकाला मारहाण केली. याच दरम्यान अर्जुन धनावत याने चाकूने मृतकाच्या पोटात वार केला. गंभीर जखमी झालेल्या मविस अमन याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. या घटनेप्रकरणी डाबकी रोड पोलिस ठाण्यात अपघात क्रमांक २३४/२०२६ अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम १०३, ११५(२), ३(५) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास सुरू करण्यात आला..आठ पथकांची स्थापना, तांत्रिक तपासावर भरगुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेता जिल्हा पोलिस अधीक्षक अर्चित चांडक यांनी स्वतः घटनास्थळी भेट देत तपासाची सूत्रे हाती घेतली. फरार असलेल्या आरोपींचा शोध घेण्यासाठी विविध पोलिस ठाण्यांची मिळून एकूण आठ पथके तयार करण्यात आली. तांत्रिक विश्लेषण, गोपनीय माहिती व स्थानिक सूत्रांच्या मदतीने शोधमोहीम राबवण्यात आली. या प्रयत्नांना यश मिळत पोलीस स्टेशन खदान येथील पथकाने आरोपींचा माग काढला. आरोपी अर्जुन नरेंद्र धनावत (वय २३, रा. आश्रय नगर, डाबकी रोड), अनिकेत संजय बाळापुर (वय १८, रा. रेणुका नगर) आणि विशाल दिलीप सिरसोले (वय २३, रा. गायत्री नगर, बाळापूर रोड) यांना ताब्यात घेण्यात आले. त्यानंतर त्यांना पुढील कारवाईसाठी डाबकी रोड पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले..वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली कारवाईही संपूर्ण कारवाई जिल्हा पोलिस अधीक्षक अर्चित चांडक, अपर पोलिस अधीक्षक बी. चंद्रकांत रेड्डी आणि उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुदर्शन पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली. तसेच पोलीस निरीक्षक मनोज केदारे (खदान), पोलीस निरीक्षक दीपक कोळी (डाबकी रोड) यांच्यासह इतर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी या तपासात महत्त्वाची भूमिका बजावली..शहरात खळबळ; पोलिसांच्या तत्परतेचे कौतुककिरकोळ वादातून घडलेल्या या खूनप्रकरणामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, पोलिसांनी अल्पावधीत आरोपींना अटक केल्याने नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. या कारवाईमुळे गुन्हेगारांमध्ये पोलिसांचा धाक निर्माण झाला असून, कायदा-सुव्यवस्था राखण्यात मदत होणार असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. दरम्यान, या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असून, आरोपींची चौकशी करण्यात येत आहे.