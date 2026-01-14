Akola News: विजेचा शॉक लागून युवकाचा मृत्यू; झोडगा गावात शोककळा, घराच्या बांधकामादरम्यान घडली घटना..

महान: घराच्या बांधकाम सुरू असताना स्लॅबवर इलेक्ट्रिक मोटारीने भिंतीवर पाणी मारत असताना विजेचा जोरदार शॉक लागून २३ वर्षीय युवकाचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना ग्राम झोडगा येथे १२ जानेवारी रोजी सायंकाळी साडेचारच्या सुमारास घडली. या घटनेमुळे झोडगा गावासह संपूर्ण महान परिसरात शोककळा पसरली आहे..Solapur News: भारतातील सर्वात मोठा दगडी चक्रव्यूहाच्या संवर्धनासाठी ‘इंट्याक’ची हाक; खडकीतील दोन हजार वर्षांपूर्वीचा वारसा पाहण्यासाठी ‘हेरिटेज वॉक’!.महानपासून सुमारे सात किलोमीटर अंतरावर असलेल्या ग्राम झोडगा येथील रहिवासी अमर गजानन सावळे (वय २३) हा युवक आपल्या स्वतःच्या घराचे बांधकाम सुरू असताना स्लॅबवर इलेक्ट्रिक मोटारीच्या साहाय्याने भिंतीवर पाणी मारत होता. सायंकाळच्या सुमारास काम सुरू असताना अचानक इलेक्ट्रिक मोटार जाम होऊन बंद पडली. .मोटार का बंद पडली याची तपासणी करण्यासाठी अमरने विद्युत बोर्डातून पिन न काढता फक्त स्विच बंद केला व मोटारीचा पंखा हाताने फिरवण्याचा प्रयत्न केला. याच वेळी मोटारीत अचानक अर्थिंग आल्याने अमरला विजेचा जोरदार शॉक बसला. शॉक इतका तीव्र होता की अमर जागीच जमिनीवर कोसळला. ही घटना पाहताच घरातील सदस्यांनी तातडीने त्याला उपचारासाठी अकोला जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल केले. .मात्र, तपासणीनंतर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी अमरला मृत घोषित केले. डॉक्टरांच्या माहितीनुसार विजेचा तीव्र शॉक लागल्याने वाटेतच त्याचा मृत्यू झाला होता. घटनेची माहिती समजताच झोडगा गावासह महान परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. अत्यंत तरुण वयात झालेल्या या अपघाती मृत्यूमुळे गावावर शोककळा पसरली आहे. दिनांक १३ जानेवारी रोजी सकाळी अकोला जिल्हा सामान्य रुग्णालयात मृतदेहाचे शवविच्छेदन करण्यात आले. त्यानंतर दुपारी साडेअडीचच्या सुमारास झोडगा येथे शोकाकुल वातावरणात त्याच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. .माेठी बातमी! शक्तिपीठ महामार्गाचा नवा आराखडा ‘व्हायरल; उत्तर सोलापूर, सांगोला वगळून माढा, माळशिरसमधून जाणार !.मृतक अमर गजानन सावळे हा मनमिळाऊ व कष्टाळू स्वभावाचा युवक होता. तो नियमितपणे सरकारी नोकरीसाठी प्रयत्नशील होता. गरीब कुटुंबातील हा तरुण सदस्य नेहमी सर्वांशी आपुलकीने वागणारा असल्याने त्याच्या अचानक जाण्याने सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे. अमरचे घर झोडगा गावालगत वाहणाऱ्या नदीच्या काठावर असल्याचे नागरिकांनी सांगितले. मृतक अमर सावळे याच्या पश्चात आई, वडील व एक मोठा भाऊ असा परिवार असून, कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. या घटनेमुळे विद्युत उपकरणांचा वापर करताना आवश्यक ती खबरदारी घेण्याची गरज पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.