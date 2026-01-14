अकोला

Akola News: विजेचा शॉक लागून युवकाचा मृत्यू; झोडगा गावात शोककळा, घराच्या बांधकामादरम्यान घडली घटना..

fatal Electric shock Accident in Rural village: झोडगा गावात विजेच्या शॉकने युवकाचा मृत्यू; कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर
Electric Shock

Electric Shock

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

महान: घराच्या बांधकाम सुरू असताना स्लॅबवर इलेक्ट्रिक मोटारीने भिंतीवर पाणी मारत असताना विजेचा जोरदार शॉक लागून २३ वर्षीय युवकाचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना ग्राम झोडगा येथे १२ जानेवारी रोजी सायंकाळी साडेचारच्या सुमारास घडली. या घटनेमुळे झोडगा गावासह संपूर्ण महान परिसरात शोककळा पसरली आहे.

Loading content, please wait...
Akola
village
district
electric shock incident
Construction Department
police investigation
Electric shock death

Related Stories

No stories found.