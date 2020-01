आनंद महिंद्रांचं हटके ट्विट; व्हाईट हाऊसला स्नॅक्समध्ये 'समोसा' ठेवावा लागेल!

मुंबई : आयबीएमच्या सीईओपदी भारतीय वंशाच्या अरविंद कृष्णा यांची निवड झाल्यानंतर भारतीयांकडून आनंद व्यक्त करण्यात येत आहे. ट्विटरवर कायम सक्रिय असणारे आणि नेहमी हटके ट्विट करून लक्ष वेधणारे प्रसिद्ध उद्योगपती आनंद महिंद्रा Anand Mahindra यांनी देखील अरविंद कृष्णा यांचे अभिनंदन करतानाच आयटी क्षेत्रातील भारतीयांच्या वाढत्या महत्वावरून विनोदी अंगाने भाष्य केले. भारतीयांच्या वाढत्या महत्वाचा संदर्भ पकडून त्यांनी यापुढे व्हाईट हाऊस जेंव्हा आयटी क्षेत्रातील प्रमुखांची बैठक आयोजित करेल तेंव्हा स्नॅक्समध्ये हॅमबर्गर्स ऐवजी समोसा ठेवावा लागेल असे म्हटले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

सगळीकडे भारतीयच

कृष्णा यांची आयबीएमच्या प्रमुखपदी नेमणूक होण्याने बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या (मल्टिनॅशनल) प्रमुखपदी भारतीयांची निवड होणारी यादी वाढतच चालली आहे. या यादीत मायक्रोसॉफ्टचे सीईओ सत्या नाडेला, गूगल आणि अल्फाबेटचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई, मास्टरकार्डचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय बंगा, पेप्सीकोचे माजी सीईओ इंद्र नुयी आणि अ‍ॅडोबचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शंतनू नारायण यांचा समावेश आहे.

बजेट आणि अर्थविश्वच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे► क्लिक करा

On a lighter note, the next time the White House organises a conclave ot Tech Industry titans, they’ll have to ensure the snacks are Samosas & not Hamburgers... https://t.co/iyA5mBN89P

— anand mahindra (@anandmahindra) January 31, 2020