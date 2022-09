नवरात्रीदरम्यान शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्यासाठी तुम्ही चांगले शेअर्स शोधत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. कारण आम्ही तुम्हाला काही निवडक शेअर्सची माहिती देणार आहोत, जे शॉर्ट टर्ममध्ये तुम्हाला चांगले पैसे कमवून देऊ शकतील. कारण शेअर बाजारात पैसे कमावायचे म्हणजे चांगले रिटर्न देणाऱ्या शेअर्समध्ये पैसे गुंतवणे गरजेचे आहे.

मार्केट तज्ज्ञ आणि एनॉक वेंचर्सचे एमडी आणि सीईओ विजय चोप्रा यांनी साखर कंपनी श्री रेणुका शुगर्स लिमिटेडची (Shree Renuka Sugars Ltd) निवड केली आहे. भारत सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण अनिवार्य केले आहे. त्यामुळेच श्री रेणुका शुगर इथेनॉल तयार करण्याची क्षमता वाढवणार आहे, ज्याचा फायदा कंपनीला होईल असे चोप्रा म्हणाले. ( 55 rupees of this sugar stock will give you best return in share market)

हेही वाचा: Share Market : या 2 स्टॉक्समध्ये मिळेल बंपर रिटर्न, तज्ज्ञांचा सल्ला

श्री रेणुका शुगर्सचे इथेनॉल उत्पादन क्षमता दरदिवशी 720 KL वरून 1400 KL करण्याचे उद्दिष्ट आहे. कंपनीची वाढ सर्व आघाड्यांवर मजबूत आहे. पुढील नवरात्रीपर्यंत स्टॉकमध्ये चांगला परतावा मिळू शकतो असेही ते म्हणाले.

हेही वाचा: Share Market : या 2 स्टॉक्समध्ये मिळेल बंपर रिटर्न, तज्ज्ञांचा सल्ला

12 महिन्यांत 100 रुपयांचे टारगेट

12 महिन्यांच्या दृष्टीकोनातून श्री रेणुका शुगर्स स्टॉकमध्ये खरेदीचा सल्ला (Buy Rating) मार्केट एक्सपर्ट चोप्रा यांनी दिला आहे. त्यांनी प्रति शेअर 100 रुपये टारगेट ठेवले आहे. मंगळवारी हा शेअर 54.35 रुपयांवर बंद झाला. या किंमतीचा विचार केल्यास या स्टॉकला 84% पर्यंत परतावा मिळू शकतो.

हेही वाचा: Electric Shock : तरुणी मदतीसाठी ओरडत होती, तडफडत होती; मात्र...

नोंद : क्रिप्टो मार्केट, शेअर मार्केट किंवा म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीत जोखीम असते. यामध्ये फायद्याप्रमाणे नुकसान होण्याचीही शक्यता असते. त्यामुळे क्रिप्टो, शेअर बाजार किंवा म्युच्युअल फंडातील कोणतीही गुंतवणूक करण्याआधी आपल्या वित्तीय सल्लागारासोबत चर्चा करूनच गुंतवणूक करा.