FD पेक्षा अधिक परतावा; 'या' शेअरमध्ये चालून आली आहे पैसे कमावण्याची सुवर्णसंधी

वेल डायव्हर्सिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी केएनआर कंस्ट्रक्शन ( KNR Construction) च्या शेअर्सने मागच्या 12 महिन्यात त्यांच्या गुंतवणूकदारांची संपत्ती दुप्पट वाढवली आहे. जेव्हा की याचं काळात निफ्टीमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा थोडी जास्त वाढ बघायला मिळाली. (After doubling in a year, KNR Construction set for next leg of rally)

यावर्षी आता पर्यंत KNR Construction ने निफ्टीपेक्षा चांगले प्रदर्शन केले आहे. या काळात KNR Construction क्या स्टॉकने 37 टक्के रिटर्न दिले आहेत. तर निफ्टीमध्ये 13 टक्क्यांची वाढ बघायला मिळाली आहे. ( याच काळात BSE 500 इंडेक्स 18 टक्के वधारला आहे ). कंपनीचा मार्केट कॅप 6200 कोटी रुपये आहे. याने 2 मार्च 2021 ला 242.10 रुपयांचा 52 आठवड्याचा नाव हाय टच केला होता.

हेही वाचा: एक भन्नाट व्यवसाय ज्याने लगेच सुरु होऊ शकते कमाई

या स्टॉक मध्ये फ्लॅग पॅटर्न बघायला मिळाल्याचे रिलायन्स सेक्युरीटीजच्या (Reliance Securities) च्या जतिन गोहिल (Jatin Gohil) यांचे म्हणणे आहे. हालिया ब्रेकआउट याला 300 रुपयांच्या टार्गेट पर्यंत नेऊ शकतो असेही त्यांचे म्हणणे आहे. ही वाढ बीएसई वर 220 रुपये आहे, याची 28 जूनच्या क्लोजिंगपासून 36 टक्के अपसाइड दाखवत आहे.

हेही वाचा: Google ठरला सर्वाधिक आकर्षक 'एंप्लॉयर ब्रँड'

लॉन्ग टर्म गुंतवणूकदार या स्टॉक मध्ये येत्या 6-9 महिन्यांपर्यंत थांबू शकतात असे जतिन गोहिल यांचे म्हणणे आहे. या स्टॉक ला ब्रेक आउट मिळाल्यामुळे हा स्टॉक आणखी वर जाऊ शकतो असा अंदाज गोहिल यांनी वर्तवला आहे.

जतिन गोहिल यांनी या शेअरमध्ये वर्तमान स्तरांवर लॉन्ग पोझिशन घ्यायचा सल्ला दिला आहे. जर तुम्हाला हा स्टॉक 208 रुपयाच्या आसपास मिळतो तर आणखी चांगले असेल. सोबतच 300 रुपयांचे टार्गेट ठरवून 188 रुपयांवर स्टॉपलॉस नक्की लावा असा सल्लाही गोहिल यांनी दिला आहे.