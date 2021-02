तांत्रिक बिघाड, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजचे कामकाज ठप्प

मुंबई- स्पॉट निफ्टी आणि बँक निफ्टी इंडेक्समध्ये लाइव्ह प्राइस कोटमधील तांत्रिक बिघाडामुळे नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजमध्ये (NSE) आज (बुधवार) ट्रेडिंगचे कामकाज ठप्प झाले. डिस्काऊंट ब्रोकरेज फर्म जिरोधा यांनी सांगितले की, सर्व ब्रोकर्ससाठी एनएसई इन्डेक्सोच्या (निफ्टी 50, निफ्टी बँक तसेच इतर) लाइव्ह टिक्समध्ये काहीतरी बिघाड झाला आहे..हा बिघाड दूर व्हावा यासाठी आम्ही एनएसईच्या संपर्कात आहोत. दरम्यान, बीएसई सेन्सेक्सच्या लाइव्ह प्राइस कोट सुरळितपणे सुरु असून ते अपडेट होत आहे.

एनएसईनेही टि्वट करुन याची माहिती दिली आहे की, कनेक्टिव्हिटीसाठी एनएसईकडे दोन सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सचे अनेक टेलिकॉम लिंक आहेत. दोन्ही सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सच्या लिंक्समध्ये अडचणी असल्याची माहिती आम्हाला मिळालेली आहे. त्यामुळे एनएसईच्या यंत्रणेवर याचा परिणाम झाला आहे. ही यंत्रणा लवकरात लवकर दुरुस्त करण्याचे काम आम्ही करत आहोत. दरम्यान, या बिघाडामुळे सर्व सेगमेंट 11.40 वाजता बंद करण्यात आले आहे. बिघाड दूर होताच पुन्हा सर्व सुरळित सुरु होईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

All the segments have been closed at 11:40 am and will be restored as soon as the issue is resolved: NSE India

निफ्टी 50 इंडेक्स मागील बंदच्या तुलनेत 113 अंक वर जाऊन 14820 वर जाऊन थांबला. तर निफ्टी बँक सकाळी 10.15 ते 1.45 या काळात उसळीसह 35,626.60 वरच अडकला आहे. दरम्यान, निफ्टी आणि निफ्टी बँक फ्यूचर सामान्य स्थितीने अपडेट होत आहे. एनएसई एकत्रित केले जाणारे सर्व 11 सेक्टर्सचे लाइव्ह प्राइस कोटही तांत्रिक बिघाडामुळे एनएसईमध्ये अपडेट होत नाहीत.

NSE has multiple telecom links with two service providers to ensure redundancy. We have received communication from both the telecom service providers that there are issues with their links due to which there is an impact on NSE system.

