Bank Strike: सरकारच्या निर्णयाविरोधात बँकांचा आज आणि उद्या संप

Bank Strike Today: देशातील बँकाच्या खासगीकरणाच्या (Privatisation) प्रस्तावाविरोधात यूनायटेड फॉरम ऑफ बँक यूनियन्स (UFBU) अंतर्गत 9 यूनियन्सने आज 15 मार्च आणि उद्या 16 मार्च 2021 ला संप जाहीर केलाय. ऑल इंडिया बँक एम्पलॉईज असोशिएशनचे (AIBEA) महासचिव सीएच वेंकटचलम यांनी दावा केलाय की जवळपास 10 लाख बँक कर्मचारी या संपात सामिल झाले आहेत. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), कँनरा बँकेसह (Canara Bank) अन्य सरकारी बँकांनी आपल्या ग्राहकांना बंदमुळे कामकाजावर परिणाम पडणार असल्याची माहिती दिली आहे. त्यामुळे ग्राहकांना काही समस्या जावण्याची शक्यता आहे.

Maharashtra: The United Forum of Bank Union (UFBU), has called a two-day nationwide strike today and tomorrow, against the privatisation of Public Sector Banks and 'retrograde banking reforms'. Visuals from Mumbai. pic.twitter.com/lmLGJaXNfv

बँकांच्या संपामागील कारण काय?

अर्थमंत्री निर्माला सीतारमण यांनी बजेट 2021-22 सादर करताना म्हटलं होतं की, केंद्र सरकार यावर्षी दोन सरकारी बँका आणि एक विमा कंपनीचे खासगीकरण करेल. सरकारने 2019 मध्ये भारतीय जीवन विमा निगम (LIC) मध्ये आयडीबीआय (IDBI Bank) बँकेचा अधिकतर हिस्सा विकला होता. मागील चार वर्षात 14 सार्वजनिक बँकांचे विलय करण्यात आले आहे. सध्या देशामध्ये 12 सरकारी बँका आहेत. तसेच, दोन बँकाचे 2021-22 मध्ये खासगीकरण झाल्यानंतर सरकारी बँकाचे एकूण संख्या 10 होईल. सरकारच्या खासगीकरणाच्या धोरणाविरोधात बँकांनी संप पुकारला आहे.

West Bengal: United Forum of Bank Union has called a two-day nationwide strike today and tomorrow, against privatisation of Public Sector Banks and 'retrograde banking reforms'. Visuals from Siliguri as banks remain closed. pic.twitter.com/X6ORU6luaY

संपामध्ये ऑल इंडिया बँक एम्पलॉईज असोशिएशन (All India Bank Employees Association -AIBEA), ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स कॉन्फेडेरेशन (All India Bank Officers Confederation -AIBOC), नेशनल कॉन्फेडेरेशन ऑफ बँक एम्पलॉइज (National Confederation of Bank Employees - (NCBE),ऑल बँक ऑफिसर्स असोसिएशन (All India Bank Officers Association -AIBOA) आणि बँक एम्पलॉइज कॉन्फेडेरेशन ऑफ इंडिया (Bank Employees Confederation of India -BEFI) यांचा समावेश आहे.



Delhi: Employees of a bank in Connaught Place raise slogans in support of the 2-day nationwide strike of bank employees

United Forum of Bank Union has called a two-day nationwide strike today & tomorrow, against privatisation of Public Sector Banks & 'retrograde banking reforms' pic.twitter.com/yragP4aEu1

