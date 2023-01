Best Stock : 1 लाखाचे 74 लाख, 'हा' स्मॉलकॅप स्टॉक तुम्हालाही माहिती आहे?

Best Stock : शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूकदार दमदार स्टॉक्सच्या शोधात असतात, ज्यामध्ये गुंतवणूक करून तुम्ही कमी कालावधीत प्रचंड नफा कमवू शकता. मल्टीबॅगर हा असा स्टॉक आहे ज्यामध्ये गुंतवलेले पैसे तुम्हाला काही वर्षांत अनेक पटींनी परतावा देतात. असे स्टॉक कसे ओळखायचे हे फार कमी लोकांना माहिती आहे. (Best Share this small cup stock have given best return share market )

जर तुम्ही मल्टीबॅगर स्टॉक्सच्या शोधात असाल तर आम्ही तुम्हाला मदत करु शकतो. तुम्ही भारत ऍग्री फर्ट एँड रियल्टी (Bharat Agri Fert & Realty) या स्मॉलकॅप स्टॉकवर लक्ष ठेवू शकता. या शेअर्समध्ये अलीकडच्या काळात चांगली तेजी दिसून आली आहे, गेल्या दोन ट्रेडिंग सत्रांमध्ये तो 9 टक्क्यांनी वाढला आहे. बुधवारी हा शेअर 1072 रुपयांवर बंद झाला.

या शेअरने गुंतवणूकदारांना शॉर्ट तसेच लाँग टर्ममध्ये मोठा नफा दिला आहे. गेल्या एका महिन्यात स्टॉक 20 टक्क्यांहून अधिक वाढला आहे. त्याच वेळी, त्याच्या गुंतवणूकदारांनी गेल्या 6 महिन्यांत 163 टक्के नफा कमावला आहे. एका वर्षाच्या कालावधीत त्याने आपल्या गुंतवणूकदारांना 233 टक्के परतावा दिला आहे. त्याच वेळी, गेल्या 5 वर्षांत गुंतवणूकदारांना 637 टक्के इतका जबरदस्त परतावा मिळाला आहे.

एप्रिल 2009 मध्ये भारत एग्री फर्ट एंड रियल्टी (Bharat Agri Fert & Realty) शेअरची किंमत केवळ 14.47 होती. पण आता पाहाल तर हा शेअर 1073 रुपयांवर बंद झाला आहे. त्यानुसार या स्टॉकने 14 वर्षात जवळपास 74 पट परतावा दिला आहे. याचा अर्थ असा की जर तुम्ही 14 वर्षांपूर्वी या स्टॉकमध्ये 1 लाख रुपये गुंतवले असते तर आज त्याचे 74 लाख रुपये झाले असते.

भारत एग्री फर्ट एंड रियल्टी (Bharat Agri Fert & Realty) कंपनीला ठाणे महानगरपालिकेकडून (TMC) माजिवडा ठाणे निवासी प्रकल्पासाठी (फेज-II) स्वतंत्र ऑर्डर प्राप्त झाल्या आहेत. ही घोषणा झाल्यापासून कंपनीच्या शेअर्समध्ये तेजी पाहायला मिळत आहे.

नोंद - क्रिप्टो मार्केट, शेअर मार्केट किंवा म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीत जोखीम असते. यामध्ये फायद्याप्रमाणे नुकसान होण्याचीही शक्यता असते. त्यामुळे क्रिप्टो, शेअर बाजार किंवा म्युच्युअल फंडातील कोणतीही गुंतवणूक करण्याआधी आपल्या वित्तीय सल्लागारासोबत चर्चा करूनच गुंतवणूक करा.