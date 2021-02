सोलापूर : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (ईपीएफओ) ही आपल्यावर ओढावलेल्या काही विशिष्ट आर्थिक बिकट परिस्थितीत आपल्या पीएफ अकाउंटमधून ऍडव्हान्स रक्कम काढण्याची सुविधा देते. तुम्हाला माहीत आहे का, की आपण जर ईपीएफ भरत असाल तर पीएफ रकमेचा काही विशिष्ट भाग काढून घेता जाऊ शकतो. ईपीएफओ सदस्य पीएफची रक्कम घर खरेदी करण्यासाठी किंवा बांधकामासाठी, कर्जाची रक्कम भरण्यासाठी, दोन महिन्यांचे पगार न मिळाल्यास, मुलगी / मुलगा / भाऊ / स्वत:चे लग्न, कुटुंबातील सदस्यांचे आजार आदी परिस्थितीतही रक्कम काढू शकता. आंशिक "पैसे काढणे' किंवा "ऍडव्हान्स ईपीएफ'द्वारे कोणत्याही परिस्थितीत किती रक्कम काढली जाऊ शकते त्याबाबत अनेकजण अनभिज्ञ असतात. ऍडव्हान्स रक्कम हवी असेल तर ईपीएफओ सदस्याला काही निकष पूर्ण कराव्या लागतात. आगाऊ किंवा अंशतः पैसे काढण्यासाठी ईपीएफओ सदस्य पोर्टलला भेट देऊन "PF Withdrawl Form'साठी ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. असे सादर करा ऑनलाइन पीएफ विड्रॉवल अर्ज

पीएफ काढण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आणि वेळ वाचवण्यासाठी ईपीएफओने ऑनलाइन सुविधा सुरू केली आहे. ईपीएफओ पोर्टलवर अर्ज करण्यापूर्वी आपल्या यूएएन (युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर) सक्रिय आहे की नाही हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे किंवा युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर सक्रिय करण्यासाठी आपला नंबर सक्रिय केला जाणे आवश्‍यक आहे. आपले खाते आधार, पॅन कार्ड व मागील तपशिलासह आणि आयएफएससी कोडशी लिंक असले पाहिजे. पीएफ काढण्याची ऑनलाइन पद्धत प्रथम ईपीएफओ पोर्टलवर जा

यानंतर यूएएन (युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर), पासवर्ड आणि कॅप्चा कोड देऊन खाते प्रविष्ट करा

त्यानंतर मॅनेज टॅबमधील केवायसी पर्यायावर क्‍लिक करा आणि आधार, पॅनकार्ड व मागील तपशील योग्य व बरोबर आहे की नाही ते तपासून पाहा

केवायसी तपशिलाची पडताळणी केल्यानंतर ऑनलाइन सेवेत जा आणि "क्‍लेम' हा पर्याय निवडा

तुमच्या पेजवर सदस्याचा तपशील, केवायसीचा तपशील आणि सेवेचा तपशील दिसून येईल

यानंतर क्‍लेम फॉर्म सबमिट करण्यासाठी "Proceed For Online Claim'वर क्‍लिक करा

क्‍लेम फॉर्ममध्ये "I Want To Apply For'ध्ये तुम्हाला पूर्ण ईपीएफ स्टेलमेंट, ईपीएफ पार्ट विड्रावल (कर्ज / ऍडव्हान्स) किंवा पेन्शन विड्रावलचे पर्याय दिसतील. सेवेच्या निकषांमुळे आपण पीएफ काढण्यास किंवा पेन्शनची रक्कम काढण्यास पात्र होऊ शकत नाही, अशा परिस्थितीत आपल्याला हा पर्याय दिसणार नाही. या कारणांसाठी मिळू शकते पीएफची रक्कम घर खरेदी किंवा बांधकामासाठी मिळू शकते ऍडव्हान्स

ईपीएफओ आपल्या सदस्यांना जमीन खरेदीसाठी जास्तीत जास्त 24 महिन्यांचे मूलभूत वेतन आणि डीए काढण्याची परवानगी देते. कर्मचारी व नियोक्ता जास्तीत जास्त 36 महिने मूलभूत वेतन आणि डीए किंवा घर / फ्लॅट / बांधकामासाठी व्याज किंवा घराच्या / बांधकामाची एकूण किंमत, जे जे कमी असेल ते काढू शकतो. जो कर्मचारी पाच वर्षांपासून ईपीएफओचा सदस्य आहे तोच ऍडव्हान्स रकमेसाठी अर्ज करू शकतो. नोकरीच्या संपूर्ण कालावधीत फक्त एकदाच पीएफचे पैसे काढता येतात. ऍडव्हान्स काढण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना विज्ञप्तीशिवाय इतर कोणत्याही कागदपत्रांची आवश्‍यकता नसते. कर्जाच्या देयकासाठी

ईपीएफओ विशेष प्रकरणात सदस्याला कर्मचारी आणि नियोक्ताचे शेअर्स किंवा कर्जाची एकूण थकित रक्कम किंवा व्याज जे काही कमी असेल त्यास मूलभूत वेतन आणि डीए किंवा जास्तीत जास्त 36 महिन्यांच्या व्याजासह पैसे परत घेण्यास परवानगी देते. 10 वर्षांपासून ईपीएफओ सदस्य असलेला कर्मचारी केवळ ऍडव्हान्ससाठी अर्ज करू शकतो. आंशिक पैसे काढण्यासाठी कर्मचाऱ्यास एजन्सीकडून प्रमाणपत्र आवश्‍यक असेल जे थकबाकी आणि व्याजाचा तपशील देईल. विशेष प्रकरणात देखील उपलब्ध होईल ऍडव्हान्स

कंपनी बंद झाल्यास किंवा ईपीएफ सदस्याला नोकरीवरून काढून टाकल्यास किंवा पगार दोन महिन्यांपर्यंत न मिळाल्यास देखील ईपीएफओ सदस्य आगाऊ रकमेसाठी अर्ज करू शकतो. अशा परिस्थितीत कर्मचारी शेअर आणि रकमेवरील व्याज काढता येते. ऍडव्हान्स मिळवण्यासाठी कर्मचाऱ्यास मालकाद्वारे जारी केलेल्या प्रमाणपत्राची आवश्‍यकता असेल. सभासद व्याजासह जास्तीत जास्त 50 टक्के रक्कम काढू शकतो. आजारपणात उपचार खर्चासाठी

कर्मचारी त्याच्या बेसिक आणि डीएची रक्कम जास्तीत जास्त सहा महिन्यांसाठी काढू शकेल. कर्मचारी स्वत:च्या किंवा कुटुंबातील सदस्याच्या आजारासाठी पैसे काढू शकतो. या कारणासाठी सदस्यता कालावधीची आवश्‍यकता नाही. विवाह कार्यासाठी

ईपीएफओ सभासद स्वत: / मुलगा / मुलगी / बहिणीच्या लग्नासाठी पीएफमधून व्याजासह 50 टक्के रक्कम (कर्मचारी भागधारक) काढू शकतो. लक्षात ठेवा, की सात वर्षांपासून ईपीएफओ सदस्य असलेला कर्मचारी पीएफ रकमेसाठी अर्ज करू शकतो. उच्च शिक्षणासाठी

मुलगा किंवा मुलीच्या उच्च शिक्षणासाठी ईपीएफ सदस्याला 50 टक्के (कर्मचारी हिस्सा) व्याजासह पैसे काढता येतात. केवळ सात वर्षांपासून ईपीएफओ सदस्य असलेला कर्मचारी पीएफ रकमेसाठी अर्ज करू शकतो. उच्च शिक्षणासाठी कोर्सशी संबंधित प्रमाणपत्र आणि संस्थेने अंदाजित खर्चाचा तपशील द्यावा लागेल. निवृत्तीच्या आधी एक वर्ष

ईपीएफ सदस्याचे वय 54 वर्षे झाल्यानंतर आणि सेवानिवृत्तीच्या एक वर्ष आधी ईपीएफओ सदस्य पीएफकडून आंशिक विड्रॉवल म्हणून 90 टक्के रक्कम काढू शकतो.

Web Title: In case of financial crisis the employee can withdraw the advance amount from EPFO