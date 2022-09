LIC प्रीमियम भरणे आणखी सोपे, UPI सोबत अकाउंट कसे लिंक करायचे, जाणून घ्या...

Gulabrao Patil बिग बॉसमध्ये जाणार; 'त्या' विधानामुळे चर्चेला उधाण

शिंदे गटाचे आमदार आणि राज्याचे पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील बिग बॉसमध्ये जाणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. विशेष म्हणजे त्यांनी स्वतःहून यासंदर्भात वक्तव्य केलं आहे. (if you get a chance definitely go to bigg boss says gulabrao patil )