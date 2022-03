Gold-Silver Price: सोनं झालं स्वस्त; प्रतितोळा दर 52 हजारांच्या खाली

Gold-Silver Price Today: तुम्ही सोन्या-चांदीचे दागिने खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर आज तुमच्यासाठी सर्वोत्तम संधी आहे. आज आठवड्याच्या पहिल्या व्यवहाराच्या दिवशी सोने आणि चांदी या दोन्ही मौल्यवान धातूंच्या किमतीत जोरदार घसरण झाली आहे. MCX वर आज सोन्याचा भाव 0.30 टक्क्यांनी घसरून 51,719 रुपये प्रति दहा ग्रॅम झाला आहे, तर चांदीचा भावही 0.58 टक्क्यांनी घसरला आहे. यानंतर चांदीचा भाव 68,435 रुपये प्रति किलो पोहोचला आहे. (Gold-Silver Price: Gold has become cheaper; Below 52,000 per 10 gram)

सोन्याची शुद्धता कशी जाणून घ्यावी-

सोन्याची शुद्धता ओळखण्यासाठी आयएसओ (इंडियन स्टँडर्ड ऑर्गनायझेशन) द्वारे हॉल मार्क दिले जातात. 24 कॅरेटवर 999, 23 कॅरेटवर 958, 22 कॅरेटवर 916, 21 कॅरेटवर 875 आणि 18 कॅरेटवर 750 लिहीलेलं असतं. बहुतेक सोने 22 कॅरेटमध्ये विकले जाते, तर काही लोक 18 कॅरेट देखील वापरतात. सोने 24 कॅरेट पेक्षा जास्त विकलं जातं. कॅरेट जितके जास्त असेल तितके अधिक शुद्ध सोने म्हटले जाते.

22 आणि 24 कॅरेटमध्ये काय फरक आहे?

24 कॅरेट सोने 99.9% शुद्ध आहे आणि 22 कॅरेट अंदाजे 91% शुद्ध असतं. 22 कॅरेट सोन्यात तांबे, चांदी, जस्त यांसारख्या 9% इतर धातूंचे मिश्रण करून दागिने तयार केले जातात. 24 कॅरेट सोने शुद्ध असले तरी त्याचे दागिने बनवता येत नाहीत. त्यामुळे बहुतेक दुकानदार 22 कॅरेटमध्ये सोने विकतात.

हॉलमार्क (Hallmark)-

सोने खरेदी करताना लोकांनी त्याची गुणवत्ता लक्षात घेतली पाहिजे. हॉलमार्क चिन्ह पाहिल्यानंतरच खरेदी करावी. सोन्याची सरकारी हमी असते, ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) हॉलमार्क ठरवते. हॉलमार्किंग योजना ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स अॅक्ट, नियम आणि नियमन अंतर्गत कार्य करते.