HDFC बँकेच्या नेट बँकिंगमध्ये घोळ; ग्राहकांच्या तक्रारीनंतर बँकेचं स्पष्टीकरण

नवी दिल्ली : सर्वांत मोठी प्रायव्हेट बँक असलेल्या HDFC बँकेच्या नेट बँकिंग आणि मोबाईल बँकिंगच्या सेवेत आज मंगळवारी समस्या निर्माण झाली आहे. बँकेच्या युझर्सना नेट बँकिंग एक्सेस करण्यामध्ये अडचणी येत आहेत. याबाबत आता बँकेने दुजोरा देत एक वक्तव्य जाहीर केलं आहे. त्यात बँकेने या अडचणीवर काम केले जात असून त्यावर लवकरच मात केली जाईल, असं म्हटलं आहे. बँकेच्या अनेक ग्राहकांनी सेवेमध्ये आलेल्या अडचणींबाबत सोशल मीडियावर तक्रारी लिहल्या होत्या. त्यामुळे बँकेने ट्विट करत माहिती दिलीय की, आमच्या काही ग्राहकांना नेटबँकिंग आणि मोबाईल बँकिंग करण्यात अडचणी येत आहेत. आम्ही यावर तातडीने काम करत असून लवकरच त्यावर उपाय शोधू. या तसदीबद्दल आम्ही दिलगिरी व्यक्त करतो. थोड्या वेळानंतर आपण पुन्हा या सेवेचा अडथळ्याशिवाय लाभ घेऊ शकाल.

Some customers are facing intermittent issues accessing our NetBanking/MobileBanking App. We are looking into it on priority for resolution. We apologize for the inconvenience and request you to try again after sometime. Thank you.

एका युझरने ट्विटरवर बँकेला टॅग करुन म्हटलंय की, एचडीएफसीचे नेटबँकिंग सुस्थितीत काम करत नाहीये. आर्थिक वर्ष समाप्तीला असताना आजचा दिवस महत्त्वाचा आहे. तर दुसऱ्या एका युझरने विचारलं की, आपला हा इश्यू कधी सोडवला जाणार आहे? आपण याचं उत्तर देऊ शकणार आहात का?

HDFC Net banking and mobile banking have gone kaput for last three hours. Phone banking people are giving funny responses like a parrot. 'Try after some time' they said three hours back and the same response after three hours. It seems, 'Some time' does not have any finite value.

