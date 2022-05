HDFCच्या गृहकर्जदारांना झटका; व्याजदरात वाढ

मुंबई : रिझर्व्ह बँकेनं रेपो दरात ४० बेसिस पॉईंटनी वाढ केल्यानंतर बँकांच्या गृहकर्जांमध्ये वाढ होणार असल्याचं बोललं जात होत. याची सुरुवात एचडीएफसी या खासगी बँकेकडून झाली आहे. HDFCनं शनिवारी आपल्या रिटेल प्राईम लेंडिंग रेटमध्ये (RPLR) ३० बेसिस पॉईंटनं वाढ केली आहे. त्यामुळं सहाजिकचं एचडीएफसीच्या गृहकर्जाच्या दरात वाढ झाली आहे. ही दरवाढ ९ मे पासून लागू होणार आहे. (HDFC hikes home loan rates for all customers to be effective from May 9)

एचडीएफसीनं व्याजदर वाढवल्यानं त्यांच्या ग्राहकांच्या महिन्याच्या गृहकर्जाच्या हप्त्यामध्ये वाढ होणार आहे. महागाईला लगाम घालण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने आता सानुकूल चलनविषयक धोरण मागे घेण्याचे संकेत दिल्याने व्याजदरात वाढ होणार आहे.

दरम्यान, एसबीआयनं गेल्या महिन्यात MCLRमध्ये १० बेसिस पॉईंटनं वाढ केली होती. तर एचडीएफसी, पीएनबी, आयसीआयसीआय, बँक ऑफ बडोदा, अॅक्सिस बँक आणि कोटक महिंद्रा बँकेनं आपल्या MCLR पॉईंटमध्ये ५ बेसिस पॉईंटनं वाढ केली होती. यानंतर आता येत्या काळात इतर सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील बँकाही वाढ करण्याची शक्यता आहे.