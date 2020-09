भारताच्या अर्थव्यवस्थेला 'अच्छे दिन'साठी 2021-22 ची वाट बघावी लागणार - एडीबी

नवी दिल्ली - कोरोनामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. एकीकडे जीडीपी उणे 23.9 पर्यंत खाली गेला आहे. असे असताना आता एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या अहवालातून आणखी एक धक्का बसला आहे. भारताची अर्थव्यवस्था यंदा 9 टक्क्यांनी घसरणार असल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे. एडीबीच्या अहवालानुसार कोरोनाचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला आहे. परिणामी बाजार पेठांमधील मागणीही कमी झाली असून उद्योग व्यवसायांना घरघर लागल्याचं दिसत आहे. एडीबीने भारताच्या अर्थव्यवस्थेची बिकट अवस्था पुढच्या वर्षीपर्यंत कायम राहणार असल्याचं म्हटल्याचं वृत्त पीटीआयने दिलं आहे.

भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा दर 2021-22 या वर्षात 8 टक्क्यांपर्यंत राहील असं एडीबीने म्हटलं आहे. कोरोनामुळे बाजारपेठांमधील उलाढाल जवळपास ठप्पच आहे. पुढच्या वर्षी मागणी पुन्हा सुरु झाल्यानंतर सर्व पुर्वपदावर येईल आणि बाजारपेठांची आर्थिक स्थिती सुधारेल असं तज्ज्ञांनी म्हटलं आहे. याचाच अर्थ भारताच्या अर्थव्यवस्थेला पुढच्या आर्थिक वर्षातच अच्छे दिन बघायला मिळतील असं या अहवालावरून दिसतं.

