भारतातील पहिलं जोडपं ज्यांचं स्टार्टअप ठरलं 'युनिकॉर्न'

रुचि कालरा (Ruchi Kalra) आणि आशिष महापात्रा(Ruchi Kalra) भारतातील पहिले असे पति-पत्नी आहे ज्यांचे वेगवेगळ्या स्टार्टअपचे (Start-UP) मुल्यांकन 1 बिलियन( 100 कोटी) डॉलर पेक्षा जास्त आहे. एक बिलियन डॉलरवाल्या स्टार्टअपला युनिकार्न (Unicorn) म्हटले जाते. (India's First Husband And Wife To Each Have A Unicorn)

हेही वाचा: घर बांधणं आणखी महागणार; काय आहे कारण? जाणून घ्या

कालरा द्वारे सह-स्थापित(Co-installed) डिजिटल लेंडिंग स्टार्टअप (Digital Lending Startup) ऑक्सीजो फाइनेंशियल सर्व्हिसेजने(Oxyzo Financial Releases) बुधवारी सांगितले की, अल्फा वेव ग्लोबल, टायगर ग्लोर्मेंट मॅनमेंट, नॉर्वेस्ट व्हेंचर स्टॅन्ड्स आणि इतर नेतृत्वांमध्ये 200मिलियन डॉलरसोबत आपले पहिल फंडिंग राऊंडसोबत महत्त्वाची भूमिका मिळविली आहे. 1 वर्षांपेक्षा कमी काळामध्ये सॉफ्टबँक ग्रुप कॉर्प आणि इतरांच्या समर्थनानंतर कालराचा पती आशीष महापात्रा यांचा ऑफ बिझनेस, 5 बिलियन डॉलरने अधिक मुल्यांकन पातळीवर पोहचला.

इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमध्ये झाले दोघांचे शिक्षण

38 वर्षीय कालरा आणि 41वर्षीय स्वामी महापात्रा हे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीचे विद्यार्थी होते. मॅकिन्सेएन्ड कंपनी (McKinsey & Company) आणि तो दोघेही कंपनीत काम करतात. दोन्ही स्टार्टअप फायदेशीर आहेत. हा विकास तरुण कंपन्यांसाठी एक असाधारण यश मानले जात आहे. कालरा ऑक्सिझोची सीईओ आहेत, तर मोहपात्रा ऑफ बिझनेसमध्ये सीईओ आहेत. मॅट्रिक्स पार्टनर्स आणि क्रिएशन इन्व्हेस्टमेंट्सनेही ऑक्सिझोमध्ये गुंतवणूक केली आहे. हे भारतीय स्टार्टअप उद्योगातील सर्वात मोठ्या मालिका A फेरींपैकी एक आहे.

ऑक्सिझो हा शब्द ऑक्सिजन आणि ओझोन या शब्दांचे संयोजन आहे, ज्याची स्थापना कालरा मोहापात्रा आणि इतर तिघांनी 2017 मध्ये या जोडप्याच्या पहिल्या स्टार्टअप ऑफ बिझनेसची शाखा म्हणून स्थापना केली होती. त्याने 2016 च्या सुरुवातीला इतर तिघांसोबत ऑफ बिझनेस सुरू केला होता. ऑक्सिझो लहान आणि मध्यम व्यवसायांना कर्ज देते.

हेही वाचा: प्रत्येक मुलाला माहित हवे मुलींच्या मनातील 'हे' 5 Secrets!

ऑफबिझनेस ही पाच अब्ज डॉलरची कंपनी आहे

ऑफ बिझनेस औपचारिकपणे OFB Tech Pvt म्हणून ओळखले जाते. हे लहान आणि मध्यम आकाराच्या व्यवसायांना स्टील, डिझेल, अन्नधान्य आणि औद्योगिक रसायने यांसारख्या मोठ्या प्रमाणात कच्चा माल पुरवते. मोहापात्रा यांच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये जेव्हा सॉफ्टबँक आणि इतरांनी गुंतवणूक केली तेव्हा त्याचे मूल्य 1 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त होते. डिसेंबरमध्ये स्टार्टअपचे मूल्यांकन जवळपास 5 अब्ज डॉलरवर पोहोचले. सॉफ्टबँक आणि इतरांनी त्यात अधिक गुंतवणूक केली आहे.