LICच्या शेअर्समध्ये 2 टक्क्यांपेक्षा जास्त घसरण; तिमाही निकालांचा परिणाम

देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी एलआयसीचे (LIC) शेअर्स आज 2 टक्क्यांपेक्षा जास्त घसरले. शेअर्स 2.10% घसरून 820.15 रुपयांवर व्यवहार करत होते. मार्च तिमाहीचे निकाल एलआयसीच्या शेअर्सच्या घसरणीचे कारण ठरले. मार्च तिमाहीत कंपनीचा निव्वळ नफा 17% कमी होऊन 2,409 कोटी झाला आहे. मागील वर्षीच्या याच तिमाहीत कंपनीचा कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट 2917.33 कोटी होता.

आर्थिक वर्ष 2022 च्या चौथ्या तिमाहीत कंपनीचे प्रीमियम उत्पन्न 18% वाढून 1.44 लाख कोटी रुपये झाले आहे. त्याच वेळी, वर्षभरापूर्वी याच काळात कंपनीचे उत्पन्न 1.22 लाख कोटी रुपये होते. (LIC's shares fall more than 2 percent; Results of quarterly results)

एलआयसी देणार डिव्हिडेंड-

LIC ने आपल्या गुंतवणूकदारांना प्रति शेअर 1.50 रुपये लाभांश देण्याचा निर्णय घेतला आहे. बाजार बंद झाल्यानंतर कंपनीचे निकाल आले आहेत. सोमवारी BSE वर LIC चे शेअर्स 1.81% वाढीसह 836.50 वर बंद झाले होते.



इश्यू प्राईसपासून 15% घसरले शेअर्स-

IPO च्या इश्यू प्राईस पासून, LIC च्या शेअरची किंमत 15% ने घसरली आहे. कंपनीचे शेअर्स 17 मे रोजी लिस्ट झाले होते. एलआयसीचा आयपीओ हा आतापर्यंतचा देशातील सर्वात मोठा आयपीओ होता. त्याचवेळी कंपनीचा इश्यू फक्त 6 पट सबस्क्राइब झाला.

किरकोळ गुंतवणूकदार (Retail Investors) आणि संस्थात्मक खरेदीदारांनी (Institutional Buyers) एलआयसीच्या इश्यूमध्ये जोरदार बोली लावली होती. तर विदेशी गुंतवणूकदारांनी या आयपीओमध्ये फारसा रस दाखवला नाही. सरकारने या इश्यूद्वारे LIC मधील 3.5% स्टेक म्हणजेच 22.13 कोटी शेअर्स विकले होते.



