आता एटीएममधून पैसे काढतानाही लागणार OTP

नवी दिल्ली : सध्या बँक गैरव्यवहार प्रकरणांमध्ये वाढ होत आहे. एटीएम किंवा इतरही काही माध्यमातून बँक खातेदाराला आर्थिक धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळेच आता बँकेकडून त्यादृष्टीने विशेष खबरदारी घेतली जात आहे. त्यानुसार आता देशातील सर्वांत मोठी बँक असलेल्या भारतीय स्टेट बँकेने आपल्या खातेदाराला बँकेतून रक्कम काढण्यासाठी 'वन टाईम पासवर्ड' (OTP) गरजेचा केला आहे.

स्टेट बँकेत खाते असलेल्या खातेदाराची आर्थिक फसवणूक होऊ नये, यासाठी बँकेकडून हे पाऊल उचलले जात आहे. एसबीआयकडून हे नवे नियम 1 जानेवारी, 2020 पासूनच लागू करण्यात आले आहेत. त्यानुसार 8 रात्रीपासून सकाळी 8 पासून एसबीआयच्या एटीएममधून रक्कम काढायची असल्यास OTP ची आवश्यकता असणार आहे. यापूर्वीही हा नियम लागू करताना बँकेकडून याबाबतची माहिती खातेदारांना दिली होती. मात्र, आर्थिक फसवणुकीपासून वाचावे, यासाठी आता पुन्हा एकदा बँकेने ट्विट करून ही माहिती दिली आहे.

An all new OTP based cash withdrawal system has been in effect since 1st Jan 2020 at all our ATMs. Protect yourself from unauthorized transactions across all SBI ATMs from 8 PM to 8 AM.#SBI #StateBankOfIndia #ATM #OTP #Safety #TransactSafely #SBIATM #Cash #Withdrawal pic.twitter.com/9G9RLhLNsh

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) July 3, 2020