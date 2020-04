"एच-1बी' व्हिसासाठी 2.75 लाख अर्ज 

नवी दिल्ली - अमेरिकेच्या नागरिकत्व आणि व्हिसा विभागाकडे मोठ्या प्रमाणावर एच-1बी व्हिसासाठी अर्ज आले आहेत. एच-1बी व्हिसासाठी सुमारे 2.75 लाख अर्ज अमेरिकेच्या प्रशासनाकडे आले आहेत. त्यातील 67.7 टक्के म्हणजेच 1.86 लाख अर्ज हे भारतीयांचे आहेत. बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप जगभरातील अनेक कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेत काम करण्यासाठी एच-1बी व्हिसाची आवश्‍यकता असते. सध्या अमेरिकी प्रशासनाकडे आलेल्या एकूण अर्जांपैकी 1.86 लाख अर्ज भारतीयांचे आहेत. चीनमधील कर्मचाऱ्यांसाठी 13.2 टक्के म्हणजेच 36 हजार 300 अर्ज आले आहेत. वर्ष 2021 साठी हे अर्ज करण्यात आले आहेत. अमेरिकेतील विद्यापीठांमधून शिक्षण घेण्यासाठी 1.26 लाख अर्ज जगभरातून आले आहेत. एच-1बी व्हिसासाठी भारतीयांचे सर्वाधिक अर्ज आहेत. त्यात भारतीय कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. एच-1बी व्हिसासाठी अर्जदारांची छाननी करण्याची प्रक्रिया अमेरिकी प्रशासनाकडून सुरू असून, ज्या कर्मचाऱ्यांना कंपन्यांनी पुरस्कृत केलेले आहे, त्यांना महिनाअखेरीस त्याबाबत कळवले जाण्याची शक्‍यता आहे. एक एप्रिलपासून अमेरिकी प्रशासनाने नवीन अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात केली आहे. नवीन अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया पुढील 90 दिवसांसाठी खुली असणार आहे. पहिल्यांदाच या प्रक्रियेसाठी ई-नोंदणी प्रक्रिया वापरण्यात येणार आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांना आधीच एच-1बी व्हिसा मिळाला आहे, त्यांना 1 ऑक्‍टोबरपासून अमेरिकेतील काम सुरू करता येणार आहे. कोरोना फैलावामुळे एच-1बी व्हिसाची प्रक्रिया थंडावली असून, त्यासाठी वेळ लागतो आहे. सद्यःस्थितीत अनेक उद्योग आणि कंपन्यांच्या कामकाजावर नकारात्मक परिणाम झाला असल्यामुळे त्याचा परिणाम एच-1बी व्हिसावरही होणार आहे. नव्याने सुरू झालेल्या एच-1बी व्हिसा ई-नोंदणी प्रक्रियेमुळे कागदी कामकाज बऱ्याच अंशी कमी होणार आहे. एच-1बी व्हिसा कोणासाठी?

जगभरातील ज्या कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेत जाऊन काम करण्याची इच्छा आहे किंवा ज्यांना अमेरिकेत वास्तव्य करायचे आहे अशांना एच-1बी व्हिसा मिळवावा लागतो.

Web Title: Over 67.7 percenage of H1B visa registrants from India