RBI Monetary Policy LIVE Updates: चौथ्या तिमाहीपर्यंत देशाचा जीडीपीचा दर पॉझिटिव्ह होण्याची आशा

नवी दिल्ली: मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीच्या (एमपीसी) आढावा बैठकीनंतर आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सांगितले की सध्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होत आहे. दास भारतीय अर्थव्यवस्थेबद्दल म्हणाले की, देशाच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल सकारात्मक चिन्हे दिसत आहेत. चौथ्या तिमाहीपर्यंद देशाचा जीडीपीचा दर धन होईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. कोरोना काळात प्रथमच जीडीपीचा अंदाज देताना देशाचा जीडीपी 2021-21 या आर्थिक वर्षात जीडीपी 9.5 टक्क्यांनी कमी होण्याची शक्यता वर्तवली.

Our assessment is that inflation will remain elevated in September but ease gradually towards the target over Q3 & Q4. Our analysis also suggests that supply disruptions & associated margins and markups are the major factors driving up inflation: Shaktikanta Das, RBI Governor pic.twitter.com/CtSbZrE8hI

