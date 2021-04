RBI Monetary Policy: व्याज दरांमध्ये कसलाही बदल नाही; रेपो रेट 4 टक्केच राहणार

नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने मॉनेटरी पॉलिसी एप्रिल 2021 ची घोषणा केली आहे. या घोषणेचं खास वैशिष्ट्य म्हणजे व्याज दरांमध्ये कसल्याही प्रकारचा बदल करण्यात आला नाहीये. रेपो रेट आणि रिवर्स रेपो रेटच्या दरांमध्ये कसल्याही प्रकारचा बदल झालेला नाहीये. RBI चं म्हणणं आहे की कोरोनामुळे अर्थव्यवस्थेच्या गतीवर परिणाम होऊ शकतो. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने आर्थिक वर्ष 2022 च्या पहिल्या मॉनेटरी पॉलिसीमध्ये व्याज दरांमध्ये कसल्याही प्रकारचे बदल केलेले नाहीयेत. मॉनेटरी पॉलिसीमध्ये रेपो रेटला 4 टक्क्यांवरच स्थिर ठेवलं गेलं आहे. रिवर्स रेपो रेटमध्ये देखील कसल्याही प्रकारचा बदल करण्यात आला नाहीये. तो आहेत तसाच 3.5 टक्क्यांवर राहणार आहे. जोपर्यंत आवश्यक असेल तोपर्यंत ही अनुकूल भूमिका राहिल. आता सलग पाचव्यांदा पॉलिसीचे दर बदललेले नाहीयेत. RBI चे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी आज 7 एप्रिल रोजी मॉनेटरी पॉलिसीची घोषणा केली आहे.

