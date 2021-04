SBIची मोठी घोषणा; घरबसल्या घ्या ८ सेवांचा फायदा

नवी दिल्ली : भारतीय स्टेट बँक (SBI) इंटरनेट बँकिंग पोर्टलद्वारे ग्राहकांना अनेक प्रकारच्या सुविधा पुरवते. या सेवेमध्ये एसबीआय ग्राहक आपल्या खात्यामधील शिल्लक रक्कम तपासू शकतात, निधी हस्तांतरित करू शकतात, नवीन चेकबुकसाठी विनंती करू शकतात आणि डेबिट कार्डसाठी अर्ज करू शकतात. या सेवांशिवाय ग्राहकांना एसबीआयमध्ये इंटरनेट बँकिंगद्वारे मुदत ठेवी (Fixed Deposite) आणि आवर्ती ठेव खाते तयार करण्याची सुविधा देखील मिळते. इंटरनेट बँकिंग वापरण्यासाठी यूजरनेम आणि लॉग-इन पासवर्डची आवश्यकता असते.

एसबीआय इंटरनेट बँकिंग सुविधा आपल्याला घरबसल्या सुरक्षित सुविधेसह बँकिंग व्यवहार करण्यासाठी परवानगी देते. या सेवेद्वारे तुम्ही कुठूनही आणि कधीही व्यवहार करू शकता.

#InternetBanking facility allows you to perform banking transactions from the safety & convenience of your homes. The best technology is available for You - Anywhere & Anytime. Please log in today - https://t.co/8O47eWN4yG #SafeBanking #PersonalBanking #OnlineSBI #GharSeBanking pic.twitter.com/377Jg8Lq60

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) April 6, 2021