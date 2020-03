येस बँकेच्या प्रश्नावर आरबीआयचा मोठा निर्णय!

येस बँकेला पुनर्जीवित करण्याचे धोरण अतिशय जलदगतीने राबविले जाणार असल्याचे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (आरबीआय) गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी म्हटले आहे. तसेच अर्थव्यस्वस्थेसमोर मोठे संकट उभे राहू नये या विचाराने हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. आरबीआयने ३ एप्रिल २०२० पर्यंत म्हणजेच ३० दिवसांसाठी बँकेच्या कामकाजावर निर्बंध घातले आहेत. मात्र 30 दिवसांच्या आतच हा प्रश्न मार्गी लागेल असे शक्तिकांत दास यांनी म्हटले आहे.

