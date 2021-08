दरवाढ होऊनही पेट्रोलच्या मागणीत विक्रमी वाढ

नवी दिल्ली - देशभरात जुलैमध्ये पेट्रोलच्या मागणीत मोठी वाढ झाली असून पेट्रोलचा वापर आता जवळपास कोविडपूर्व (covid) स्तरापर्यंत पोहोचला आहे. सरकारी मालकीच्या इंधन कंपन्यांनी (Government-owned fuel companies) जुलैमध्ये २.३७ दशलक्ष टन पेट्रोलची (demand for petrol) विक्री केली. (Record increase in demand for petrol despite price hike)

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हे प्रमाण १७ टक्क्यांनी जास्त आहे. जुलै २०१९ मध्ये हेच प्रमाण २.३९ दशलक्ष टन एवढे होते. देशात सर्वाधिक वापरल्या जाणाऱ्या डिझेलच्या विक्रीतही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १२.३६ टक्क्यांनी वाढ झाली. यंदा जुलैमध्ये ५.४५ मिलियन टन डिझेलची देशभरात विक्री झाली; मात्र जुलै २०१९ च्या तुलनेत हे प्रमाण अजूनही १०.९ टक्क्यांनी कमी आहे. (Increase in demand for petrol)

हेही वाचा: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उद्या सांगलीत; पूरपरिस्थितीचा घेणार आढावा

मे महिन्यात कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे अनेक राज्यांत कठोर निर्बंध लादण्यात आले होते. जूनपासून त्यामध्ये शिथिलता येत असल्याने व्यवहार पुन्हा पूर्वपदावर येत आहेत. त्यामुळे पेट्रोलची मागणी वाढत आहे; मात्र औद्योगिक व्यवहार अजूनही पूर्णपणे पूर्वपदावर न आल्याने डिझेलचा वापरात अपेक्षित वाढ झालेली नाही.

किमतीबाबत दिलासा नाहीच

भारतीय तेल कंपन्यांनी आज जाहीर केलेल्या इंधन दरात कोणतेही बदल केले नाहीत. त्यामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून वाढलेले पेट्रोल-डिझेलचे भाव तेच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, गेल्या १५ दिवसांपासून पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत कोणतेही बदल झालेले नाहीत. मुंबईमध्ये सध्या पेट्रोल प्रतिलिटर १०७.८३ रुपये; तर डिझेल ९७.४५ रुपये आहे.

नागरिक मोठ्या संख्येने खासगी वाहने वापरत आहेत. त्यामुळे पेट्रोलची मागणी वाढली आहे. तिसऱ्या लाटेच्या भीतीमुळे पुन्हा निर्बंध लावण्यात आले नाहीत, तर डिझेलच्या वापरातही लवकरच कोविडपूर्व काळाएवढी वाढ होईल.

- एस. एम. वैद्य, अध्यक्ष, इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन