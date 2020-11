Tata Motorsची भन्नाट आयडिया; नवीन कारची 'सेफ्टी बबल'द्वारे विक्री

नवी दिल्ली: सध्या भारतासह जगभरात कोरोनाचा प्रसार वाढत आहे. यामुळे मास्क, सॅनिटायझर्स आणि सोशल डिस्टंन्स हे सध्या प्रत्येकाच्या आयुष्याची त्रयी बनली आहे. आपण बाजारात कोणतेही वस्तू आणली तरी ती वस्तू आपण सॅनिटाइज करून वापरतो. आता देशभरातील कार उत्पादक आणि विक्रेत्यांनी कोविडच्या काळात सुरक्षितता आणि खबरदारी घेण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. कोणत्याही वस्तू अथवा गाडी प्रत्यक्ष संपर्क न येता ती ग्राहकांपर्यंत कशी पोहचेल याचीही कंपन्या काळजी घेत आहेत.

कोरोनापासून काळजी म्हणून टाटा मोटर्सने (Tata Motors) सुरक्षेच्या दृष्टीने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. आता टाटा मोटर्स ग्राहकांना नवीन कार पूर्णपणे सॅनिटाइज केलेली, प्लॅस्टीकने संपूर्ण आवरण असलेल्या स्वरुपात विकली जात आहे. टाटा मोटर्सने याची काही उदाहरणे आणि त्यांचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर केली आहेत. यात ग्राहकांच्या ताब्यात देण्यापूर्वी गाडी प्लास्टिक 'सेफ्टी बबल'च्या (Safety Bubble) आत डिलिवरी दिली जात आहे.

Check out the Safety Bubble - our latest addition to Sanitised by Tata Motors, ensuring your favourite cars and SUVs are shielded from germs while they await you at our dealerships. (1/3) pic.twitter.com/Zxx0rqaGeg

— Tata Motors Cars (@TataMotors_Cars) November 29, 2020