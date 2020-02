सेबीने केला एसबीआय कार्ड्सचा आयपीओ मंजूर!

मुंबई : एसबीआय कार्ड्स अॅण्ड पेमेंट सर्व्हिसेसच्या आयपीओला सेबीने तत्वत: परवानगी दिली आहे. एसबीआय कार्ड्स अॅण्ड पेमेंट सर्व्हिसेस ही देशातील सर्वात मोठी बॅंक असलेल्या स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाचीच सहाय्यक कंपनी आहे.

आयपीओच्या माध्यमातून कंपनी 5,500 ते 6,000 कोटी रुपयांचे भांडवल उभारणार आहे. तर या आयपीओमुळे कंपनीचे बाजारमूल्य जवळपास 55,000 ते 60,000 कोटी रुपयांवर जाण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

या आयपीओद्वारे एसबीआय कार्ड्स अॅण्ड पेमेंट सर्व्हिसेस एकूण 13,05,26,798 इक्विटी शेअरची विक्री करणार आहे. यातील 3,72,93,371 इक्विटी शेअरची विक्री एसबीआय तर 9,32,33,427 इक्विटी शेअरची विक्री सीए रोव्हर होल्डिंग्स करणार आहे.

एसबीआय कार्ड्स अॅण्ड पेमेंट सर्व्हिसेसमध्ये स्टेट बॅंकेचा 74 टक्के मालकी हिस्सा आहे, तर उर्वरित हिस्सा सीए रोव्हर होल्डिंग्सचा आहे. सीए रोव्हर होल्डिंग्स ही कार्लाईल एशिया पार्टनर्सची सहाय्यक कंपनी आहे.

