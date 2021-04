Alert : एसबीआयची ही सुविधा दुपारपासून होईल ठप्प 

SBI customers alert : एसबीआय म्हणजेच स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या ग्राहकांसाठी अतिशय महत्वाची बातमी आहे. देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या एसबीआयच्या इंटेरनेट बँकिगचा लाभ तुम्ही दुपारी साडेतीन तास घेऊ शकत नाही. एसबीआय इंटरनेट बँकिंग, योनो अॅप आणि योनो लाइट या सुविधा आज दुपारी साडेतीन तास बंद राहणार आहेत. एसबीआयनं ट्विट करत आपल्या ग्राहकांना याबाबतची माहिती दिली आहे.

एसबीआयनं ट्विटद्वारे लोकांना सुचित केलं आहे. जेणेकरुन वेळेपूर्वीच ग्राहक आपली कामं आटोपतली. एसबीआयनं केलेल्या ट्विटनुसार, एक एप्रिल रोजी दुपारी २ वाजून १० मिनिट ते सायंकाळी पाच वाजून ४० मिनिटांपर्यंत इंटरनेट बँकिंग, योनो अॅप आणि योनो लाइट अॅपचा वापर करु शकत नाही. कारण या कालावधीत हे सर्व ठप्प राहणार आहे.

एसबीआयनं आपल्या ऑनलाइन बँकिंग सिस्टमला अपग्रेड (अद्यावत) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे गुरुवारी एसबीआयच्या वरील सुविधा बंद राहणार आहे. एसबीआयने आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलेय की, " ग्राहकांना चांहल्या आणि वेगवान ऑनलाइन बँकिंगची सुविधा देण्यासाठी इंटरनेट बँकिंग प्लेटफॉर्मला अपग्रेड करत आहोत. असुविधासाठी खेद आहे.

We request our esteemed customers to bear with us as we upgrade our internet banking platform to provide a better online banking experience.#SBI #StateBankOfIndia #ImportantNotice #InternetBanking #OnlineSBI pic.twitter.com/Ho8wjPIezW

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) March 31, 2021