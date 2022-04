सेन्को गोल्डचाही IPO येणार, 525 कोटी उभारण्याची योजना | Senco Gold Ltd

येत्या काही दिवसांत गुंतवणूकदारांना IPO द्वारे कमाईच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. ज्वेलरी किरकोळ विक्रेते सेन्को गोल्ड लिमिटेडने (Senco Gold Ltd) बाजार नियामक सेबीकडे प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफरद्वारे (IPO) 525 कोटी रुपये उभारण्यासाठी मंजुरी मागितली आहे. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, सेन्को गोल्डने आयपीओशी संबंधित प्राथमिक कागदपत्रे सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात सेबीसमोर सादर केली आहेत. (Senco Gold Ltd has sought approval from market regulator SEBI to raise Rs 525 crore through IPO)

325 कोटी रुपयांचे नवीन इक्विटी शेअर होतील जारी- पीटीआयच्या वृत्तानुसार, 325 कोटी रुपयांचे नवीन इक्विटी शेअर्स जारी करण्यासोबतच, सेन्को गोल्ड लिमिटेड (Senco Gold Ltd) कंपनी विद्यमान शेअरहोल्डर सैफ पार्टनर्स इंडियाचे 200 कोटी रुपयांचे शेअर्स देखील विकणार आहे. याशिवाय, कंपनीने आयपीओआधी 65 कोटी रुपयांचे शेअर्स अलॉट करण्याची योजना आखली आहे. यामुळे IPO दरम्यान विक्रीसाठी जारी केल्या जाणाऱ्या शेअर्सचा आकार कमी होईल.

भांडवलाचा वापर कुठे करणार?

कोलकाता-स्थित कंपनी सेन्को गोल्ड लिमिटेड (Senco Gold Ltd) ही कंपनी आयपीओमधून उभारल्या जाणाऱ्या निधीपैकी 240 कोटी वर्किंग कॅपिटलच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी वापरणार आहेत. बाकीची रक्कम कंपनीच्या सामान्य कामांसाठी वापरली जाईल. सेन्को गोल्डचे देशभरातील 89 शहरे आणि शहरांमध्ये 127 आउटलेट आहेत, त्यापैकी 57 फ्रँचायझी मॉडेलवर चालतात.

