मोठी बातमी : शेअर बाजाराचा आणखी एक उच्चांक

मुंबई : दिवसेंदिवस नव नवीन उच्चांक गाठणाऱ्या मुंबई शेअर बाजाराने आज, आणखी एक विक्रम केला. गेल्या आठवड्यात 51 हजारांचा टप्पा पार करून खाली आलेल्या मुंबई शेअर निर्देशांक आज, 51 हजार 348 वर बंद झाला. इतिहासात पहिल्यांदाच मुंबईचा शेअर निर्देशांक 51 हजारांच्या वर बंद झाला आहे. निफ्टीनेही अशीच कमाल केली असून, निफ्टी 15 हजार 115 अशांवर बंद झालाय.

गेल्या काही महिन्यांपासून भारतीय शेअर बाजाराची घोडदौड आहे. गेल्या सहा ट्रेडिंग सेशनमध्ये मुंबई शेअर बाजार एक-दोन नव्हे तर 5 हजार अंशांनी वधारलाय. तर, निफ्टीने याच काळात 1500 अंशांची उसळी घेतलीय. आज बाजार बंद होताना, मुंबई शेअर बाजार निर्देशांकात झालेली वाढ 1.2 टक्क्यांची आहे. दिवसभरातील उसळी 617.14 अशांची आहे. तर, निफ्टीमधील वाढ 1.3 टक्क्यांची आहे. आधीपासूनच वेगाने वर सरकत असलेल्या मुंबई शेअर बाजार निर्देशांकात केंद्रीय बजेटनंतर आणखी उसळी पहायला मिळत आहे.

