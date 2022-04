Share Market: शेअर बाजार रुळावर! सेन्सेक्स 412 अंकांनी वधारला तर निफ्टी 17,800वर बंद

Share Market Updates: गेल्या तीन दिवसांपासून शेअर बाजारामध्ये होत असलेल्या घसरणीला आज ब्रेक मिळाला. सकाळच्या सत्रातील सकारात्मक सुरुवात शेअर बाजाराने दिवसअखेर कायम राखली. सेन्सेक्स आणि निफ्टी आणि दोन्ही निर्देशांक आज तीन दिवसांनंतर हिरव्या चिन्हात बंद झाले. आजच्या दिवसाच्या अखेरीस सेन्सेक्स 412.23 अंकानी अर्थात 0.70 टक्क्यांनी वधारून 59447.18वर बंद झाला तर निफ्टी 161.10 अंकांनी अर्थात 0.91 अंकांनी वधारून 17,800.65 वर बंद झाला. (Sensex and nifty closed in positive sign at the end of the day)

तत्पूर्वी आज सकाळी गेल्या तीन दिवसांपासून शेअर बाजारात होत असलेल्या घसरणीला ब्रेक मिळाला आणि शेअर बाजाराने सकारात्मक ओपनिंग दिलं. शेअर बाजार आज हिरव्या चिन्हासह सुरु झाला. निफ्टी दोन्ही निर्देशांक किंचित वाढीसह सुरु झाले. सेन्सेक्स 222.02 अंकांच्या वाढीसह 59,256.97वर सुरु झाला, तर निफ्टी 58.6 अंकांच्या वाढीसह 17,698.15वर सुरु झाला.