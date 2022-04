Share Market : नव्या आर्थिक वर्षात शेअर बाजार सुसाट! सेन्सेक्स 708, निफ्टी 205 अंकांनी वधारला

Share Market Updates: सकाळच्या सत्रात लाल रंगात सुरु झालेला शेअर बाजार दिवसअखेर चांगलाच सावरला. आज नव्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दिवशी शेअर बाजाराच्या दोन्ही निर्देशांकांत वाढ झाली. सेन्सेक्स 708.18 अंकांनी म्हणजेच 1.21 टक्क्यांनी वधारून 59276.69वर बंद झाला, तर निफ्टी 205.70 अंकांनी म्हणजेच 1.18 टक्क्यांनी वधारून 17670.45वर बंद झाला. (Share Market Positive closing on first day of new financial year 1st April 2022)

हेही वाचा: Share Market: शेअर बाजाराची अडखळती सुरुवात! सेन्सेक्स 37 तर निफ्टी 27 अंकांनी घसरला

तत्पूर्वी आज नवीन आर्थिक वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी शेअर बाजाराची सुरुवात नकारात्मक झाली होती. गुरुवारच्या नकारात्मक कामगिरीचं सावट आजच्या दिवसाच्या सुरुवातीला शेअर बाजारात दिसून आले. आज सकाळी शेअर बाजार किंचित घसरणीसह सुरु झाला. सेन्सेक्स 37.78 अंकांच्या घसरणीसह 58,530.73वर सुरु झाला, निफ्टी 27.85 अंकांच्या घसरणीसह 17,436.90वर सुरु झाला.