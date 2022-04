Share Market: शेअर बाजाराची अडखळती सुरुवात! सेन्सेक्स 37 तर निफ्टी 27 अंकांनी घसरला

Share Market Update: नवीन आर्थिक वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी शेअर बाजाराची सुरुवात नकारात्मक झाली. गुरुवारच्या नकारात्मक कामगिरीचं सावट आजच्या दिवसाच्या सुरुवातीला शेअर बाजारात दिसून येत आहे. आज सकाळी शेअर बाजार किंचित घसरणीसह सुरु झाला. सेन्सेक्स 37.78 अंकांच्या घसरणीसह 58,530.73वर सुरु झाला, निफ्टी 27.85 अंकांच्या घसरणीसह 17,436.90वर सुरु झाला. (Stock market starts to stumble! The Sensex fell by 37 points and the Nifty by 27 point)

गुरूवारी सलग 3 दिवसांच्या तेजीला ब्रेक लागला आणि आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या शेवटच्या दिवशी शेअर बाजार लाल चिन्हात बंद झाला. सेन्सेक्स 115.48 अंकांनी म्हणजेच 0.20 टक्क्यांच्या घसरणीसह 58,568.51 वर बंद झाला. दुसरीकडे, निफ्टी 33.50 अंकांनी म्हणजेच 0.19 टक्क्यांनी घसरून 17464.75 वर बंद झाला.

या वर्षभरातील बाजाराच्या हालचालींवर नजर टाकल्यास 2021-22 हे आर्थिक वर्ष भारतीय बाजारपेठेसाठी अनेक घडामोडींनी भरलेले वर्ष ठरले. या वर्षी भारतीय बाजारपेठेने अभूतपूर्व तेजी पाहिली आणि ऑक्टोबरमध्ये विक्रमी उच्चांक गाठला, पण त्यानंतर यूएस फेडचा कठोर दृष्टीकोन, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि वाढत्या जियोपॉलिटिकल तणावामुळे वातावरण बदलले.